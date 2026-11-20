Asturias incrementará un 25% los fondos destinados a emigración y políticas de retorno en 2027, hasta los 4.274.470 euros. Esa es la dotación total prevista para la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno en el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para el próximo ejercicio, que desglosa los recursos en dos programas: Emigración Asturiana, con 4.170.970 euros, y Consejo de Comunidades Asturianas, con 103.500 euros.

Una de las partidas destacadas será la destinada a los centros asturianos, que recibirán en conjunto 800.000 euros para actividades culturales e inversiones. Esta cantidad se distribuye entre cuatro líneas presupuestarias: 230.000 euros para actividades culturales de centros asturianos en España, 240.000 euros para actividades culturales de los centros en el exterior, 150.000 euros para inversiones de centros asturianos y otros 180.000 euros para centros situados fuera de España.

La financiación permitirá atender tanto la programación cultural y asociativa de estas entidades como sus necesidades de inversión. Los 800.000 euros forman parte del presupuesto global de la Dirección General y no constituyen una cantidad adicional a los 4,27 millones previstos para emigración y retorno.

Ayudas a emigrantes y personas retornadas

El proyecto presupuestario recoge distintas líneas de apoyo dirigidas a la población asturiana residente en el exterior y a quienes han regresado a Asturias. Entre ellas figuran 550.000 euros para ayudas a emigrantes y 500.000 euros en la partida de retornados.

A estas cantidades se suman 100.000 euros para ayudas a la contratación de emigrantes retornados. Esta línea se orienta a favorecer su incorporación al mercado laboral en Asturias y se integra en las políticas de retorno impulsadas por el Principado.

Las cuentas reservan también 90.000 euros para el programa Añoranza, dirigido a facilitar el encuentro de emigrantes asturianos con su tierra de origen, y otros 100.000 euros para el encuentro de jóvenes asturianos residentes en el exterior.

El presupuesto contempla, asimismo, 100.000 euros en ayudas individuales a emigrantes que viven en residencias de mayores. A ello se añaden 12.000 euros para entidades locales que desarrollen programas y actividades relacionados con la emigración.

800.000 euros para los centros asturianos

La dotación de los centros asturianos se articula en dos bloques. El primero corresponde a las actividades culturales, con 230.000 euros para las entidades radicadas en España y 240.000 euros para las situadas en el extranjero. En conjunto, estas ayudas suman 470.000 euros.

El segundo bloque está destinado a inversiones: 150.000 euros para centros asturianos en España y 180.000 euros para los del exterior. La suma de ambas partidas alcanza los 330.000 euros.

De este modo, la financiación prevista para estas entidades asciende a 800.000 euros, una dotación que reconoce su papel en la conservación y difusión de la cultura asturiana y en el mantenimiento de los vínculos entre Asturias y las comunidades emigrantes.