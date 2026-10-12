Gimena Llamedo: "La emigración asturiana no solo forma parte de nuestra historia, sino que tiene un papel fundamental en el presente y en la Asturias que queremos ser"

Algunos de los representantes de centros en la escalinata del Centro Asturiano de Buenos Aires, con el presidente Adrián Barbón

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha hecho balance del V Congreso Mundial de Asturianía, celebrado esta semana en Buenos Aires bajo el lema "AsturiES Plural", ha servido para impulsar el papel de la emigración en la construcción de la Asturias del presente y del futuro. El foro internacional ha reunido durante dos jornadas a representantes de 35 centros asturianos de América, España y Bruselas para reflexionar sobre los vínculos entre Asturias y las comunidades asturianas en el exterior.

Llamedo ha puesto en valor la elección de la capital argentina como sede de esta quinta edición, la primera que se celebra fuera del Principado. La decisión constituye un reconocimiento a la estrecha relación histórica entre Argentina y Asturias, así como a la contribución de las sucesivas generaciones de emigrantes al desarrollo y la proyección internacional de la comunidad autónoma.

Argentina concentra la mayor colectividad asturiana en el exterior, formada por cerca de 40.000 personas, y ha sido durante décadas uno de los principales destinos de la emigración procedente del Principado. "Queríamos que este congreso viniese aquí, a un país en el que la huella de la emigración asturiana ha tenido un peso fundamental", ha señalado la vicepresidenta desde Buenos Aires.

Durante las sesiones de trabajo, el Gobierno del Principado ha seguido con atención los debates, las reflexiones y las propuestas formuladas por los representantes de los centros y casas de Asturias. El objetivo, según ha explicado Llamedo, es que las conclusiones del encuentro contribuyan a definir las líneas de actuación para mantener y fortalecer la relación entre la comunidad autónoma y su diáspora.

En este sentido, la vicepresidenta ha insistido en la necesidad de superar una visión de la emigración ligada exclusivamente al pasado y reconocer su contribución actual al desarrollo de Asturias. "Defendemos que la emigración asturiana no solo forme parte de nuestra historia o de nuestro pasado, sino que tenga también un papel fundamental en el presente y en la Asturias que queremos ser", ha precisado.

Las políticas de retorno, uno de los ejes del congreso

El encuentro también ha permitido analizar la evolución de las políticas de emigración y retorno impulsadas por los gobiernos presididos por Adrián Barbón. Llamedo ha recordado que Asturias "atraviesa un momento de máximos históricos en retorno", en un contexto en el que la recuperación de los vínculos con quienes emigraron y sus descendientes constituye uno de los ámbitos de actuación del Ejecutivo autonómico.

Junto a las políticas de retorno, la vicepresidenta ha destacado la función que desempeñan los centros asturianos en el acompañamiento de las personas emigrantes y en la difusión de la cultura, las tradiciones y la imagen de Asturias en los países de acogida.

Estas entidades constituyen, además, espacios de encuentro para mantener vivas las relaciones con la tierra de origen y transmitir la identidad asturiana a las nuevas generaciones, que adquieren cada vez más protagonismo en las iniciativas de la diáspora.

Precisamente, la implicación de los jóvenes ha sido uno de los aspectos más destacados del congreso. Según ha señalado Llamedo, los participantes vinculados a los centros asturianos han recibido "con ilusión" el anuncio realizado por el presidente del Principado sobre la celebración en 2027 de un encuentro internacional de jóvenes vinculados con Asturias en Montevideo, Uruguay.

La iniciativa pretende favorecer el intercambio entre las nuevas generaciones de la emigración, fortalecer su relación con el Principado y garantizar la continuidad de los vínculos culturales y sociales entre Asturias y las comunidades asturianas repartidas por el mundo.

La diáspora como oportunidad de cooperación empresarial

Otro de los asuntos destacados por el Ejecutivo autonómico ha sido el desarrollo de la Red Asturias Emprende, una iniciativa orientada a estrechar la colaboración con la diáspora asturiana y fomentar nuevas oportunidades de cooperación económica y empresarial entre ambas orillas del Atlántico.

La propuesta busca aprovechar los vínculos existentes entre Asturias y sus comunidades en el exterior para favorecer nuevas relaciones, impulsar proyectos compartidos y reforzar la conexión entre el tejido empresarial asturiano y las personas vinculadas con la región que residen fuera de ella.

Con esta quinta edición del Congreso Mundial de Asturianía, el Principado ha vuelto a situar a las comunidades asturianas en el exterior como interlocutoras relevantes en la definición de las políticas relacionadas con la emigración, el retorno y la proyección internacional de Asturias.

La celebración en Buenos Aires ha servido, además, para reconocer el peso de Argentina en la historia de la emigración asturiana y para reivindicar el papel de quienes, desde el exterior, siguen contribuyendo a mantener viva la relación con el Principado y a construir nuevas oportunidades para su futuro.