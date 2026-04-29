Asturias lanza las nuevas ayudas para emigrantes mayores vulnerables en América Latina

El Gobierno del Principado de Asturias ha abierto la nueva convocatoria de ayudas dirigida a personas mayores asturianas residentes en América Latina que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Se trata de una línea de subvenciones que se pone en marcha por primera vez este año y cuyo plazo de solicitud estará abierto desde el 29 de abril hasta el 27 de mayo.

La iniciativa está gestionada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y tiene como objetivo contribuir a sufragar los gastos derivados de la estancia en residencias de mayores para emigrantes asturianos que no disponen de recursos suficientes y que, por edad o estado de salud, no pueden atender sus necesidades básicas.

Podrán optar a estas ayudas las personas mayores de 65 años residentes en Centroamérica, Sudamérica, México y Antillas Mayores que hayan nacido en Asturias o hayan tenido en la comunidad su última vecindad administrativa, y que acrediten insuficiencia de ingresos.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, valorando criterios como la edad, la renta, la situación personal, la discapacidad o la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad.

El programa cuenta con un presupuesto global de 100.000 euros, con una cuantía máxima de hasta 6.000 euros por beneficiario, destinados a cubrir gastos básicos en residencias como alojamiento, manutención, atención asistencial, limpieza, higiene y apoyo en las actividades de la vida diaria. El crédito se distribuirá por países con asignaciones específicas.

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial o telemática a través de la sede electrónica del Principado, así como en registros oficiales, oficinas consulares de España o mediante servicios postales.