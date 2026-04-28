Barbón reivindica en México el papel de la diáspora: “Asturias no se entiende sin su emigración”

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, aseguró en su última jornada en México que “Asturias no se entiende sin su emigración y sin la Asturias exterior” durante su participación en la jira organizada por el Centro Asturiano de México, acto con el que puso fin a su viaje oficial al país.

En una intervención marcada por las referencias históricas y el reconocimiento a la colectividad asturiana en el exterior, Barbón reivindicó el papel de la diáspora como parte esencial de la identidad de Asturias. El jefe del Ejecutivo autonómico destacó además el valor simbólico de la jira, una celebración vinculada a la tradición asturiana y al asociacionismo emigrante.

El presidente recordó que el Centro Asturiano de México supera el siglo de historia y señaló que una de sus primeras grandes actividades sociales fue precisamente una jira celebrada en 1919. En ese contexto, puso en valor la labor desarrollada por las entidades asturianas en el exterior para conservar la cultura, la memoria y los vínculos con la comunidad de origen.

El presidente del Principado con dos niñas vestidas de aldeanas | Gobierno de Asturias

Barbón defendió también que Asturias es una tierra marcada por la emigración, pero también por la acogida, una trayectoria que, a su juicio, obliga a mantener una actitud abierta y solidaria. “Recibir siempre con los brazos abiertos, con generosidad y con memoria”, señaló.

Durante su discurso, el presidente hizo referencia además al contexto internacional actual y advirtió sobre la polarización política y social. “Los adversarios nunca pueden ser enemigos”, afirmó, al tiempo que apeló al diálogo y al entendimiento.

En ese marco, definió la jira del Centro Asturiano de México como un puente entre Asturias y México frente a un mundo en el que, según dijo, “sobran muros y sobran islas”.

Barbón agradeció el recibimiento de la colectividad asturiana y destacó que no olvidará este primer viaje oficial a México, aunque dejó claro que no será el último. También expresó su emoción por el obsequio recibido por parte de la directiva del centro: una reproducción del rey Pelayo que situará en su despacho de Oviedo.

Con un saludo dirigido a toda la diáspora asturiana, el presidente cerró su agenda institucional en México, una visita centrada en el reconocimiento a la Asturias exterior y en la defensa de los valores de memoria, convivencia y unión entre pueblos.

Barbón también participó en del Festival Señardá

Barbón en el Festival Señardá | Gobierno de Asturias

Horas antes de la jira, el presidente del Principado, Adrián Barbón, puso en valor en Ciudad de México el potencial de sectores como el turismo, la tecnología, la construcción naval y la agroalimentación para intensificar las relaciones comerciales entre Asturias y México.

Durante su participación en el Festival Señardá, impulsado por empresarios asturmexicanos, Barbón aseguró que Asturias ofrece “certeza, estabilidad y calidad de vida”, lo que convierte a la comunidad en una posible puerta de entrada a Europa para la inversión mexicana.

El jefe del Ejecutivo también se refirió a la capacidad logística de los puertos de Gijón y Avilés, las buenas comunicaciones ferroviarias y aéreas, así como la fortaleza de los servicios públicos asturianos. Además, subrayó los lazos históricos y culturales que unen a Asturias y México como base para seguir estrechando relaciones económicas e institucionales.