Asturias ofrece a los centros asturianos cursos a distancia de asturiano y eonaviego

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) han puesto en marcha un programa de cursos a distancia para enseñar asturiano y eonaviego en los centros asturianos repartidos por distintos países. La iniciativa, incluida en el programa Falamos, responde al interés de las casas regionales por aprender, utilizar y mantener vivas las lenguas autóctonas del Principado.

La nueva oferta formativa incluye clases y tutorías en directo que se programarán teniendo en cuenta los distintos husos horarios de las comunidades asturianas en el exterior, con el objetivo de facilitar la participación desde cualquier lugar del mundo.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de la página web de Falamos.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Principado amplía su estrategia de promoción y normalización del asturiano y el eonaviego y pone el foco en las comunidades asturianas de la diáspora. Esta línea de trabajo forma parte de las prioridades de la Consejería dirigida por Vanessa Gutiérrez y está recogida en la Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu 2026-2030, presentada el pasado mes de febrero.

Los cursos pretenden reforzar el vínculo de las comunidades asturianas del exterior con su lengua y su cultura y ofrecer formación tanto a quienes quieran adquirir sus primeras nociones de asturiano y eonaviego como a quienes busquen profundizar en sus conocimientos.

La modalidad a distancia permitirá ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar el acceso a la formación a personas que residen en países con diferentes husos horarios, manteniendo además el contacto directo con el profesorado mediante las clases y tutorías.

Desde su creación en 2022, el programa Falamos ha ampliado progresivamente su alcance hasta convertirse en una de las principales iniciativas de promoción lingüística impulsadas por la Consejería de Cultura en colaboración con la FACC.

El programa, que ya supera las 1.400 personas participantes desde su puesta en marcha, combina formación presencial y telemática y ha permitido acercar el asturiano y el eonaviego a personas de perfiles y procedencias diversas.

A través de los centros asturianos, Falamos busca contribuir a que las lenguas autóctonas continúen formando parte de la vida cotidiana de las comunidades asturianas repartidas por el mundo y reforzar los vínculos culturales entre la diáspora y Asturias, también entre las nuevas generaciones.