Asturias celebrará en Buenos Aires el primer Congreso Mundial de Asturianía fuera del Principado y reunirá a la diáspora de todo el mundo

Buenos Aires se convertirá los próximos 7 y 8 de octubre en la capital mundial de la diáspora asturiana con la celebración del V Congreso Mundial de Asturianía, una cita que tendrá lugar por primera vez fuera del Principado y que reunirá a representantes de los centros asturianos repartidos por todo el mundo bajo el lema AsturiES plural.

El Gobierno de Asturias ha dado este viernes el primer paso para la organización del encuentro con la constitución del comité organizador, presidido por la vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, quien destacó el carácter simbólico de llevar el congreso a Argentina, el país que concentra la mayor comunidad asturiana en el exterior.

"La celebración del congreso en Buenos Aires supone un reconocimiento a las generaciones de asturianos y asturianas que han mantenido viva nuestra identidad al otro lado del Atlántico y han contribuido a proyectar Asturias en el mundo", afirmó Llamedo.

La elección de la capital argentina responde al peso histórico de la emigración asturiana en ese país, donde residen cerca de 31.000 personas vinculadas con Asturias y funcionan catorce centros asturianos, la mayor red asociativa fuera de España.

Para el Ejecutivo autonómico, el Congreso Mundial de Asturianía constituye el principal foro de encuentro entre Asturias y su comunidad emigrante. "Queremos que sea un espacio para volver a encontrarnos, compartir experiencias y construir juntos el futuro de una Asturias abierta al mundo, conectada con el talento y el compromiso de su diáspora", señaló la presidenta en funciones.

El Gobierno del Principado también ha reforzado la participación de los centros asturianos respecto a ediciones anteriores. Cada entidad podrá acudir con hasta tres representantes: además de la presidencia de cada centro, podrá designar libremente a una segunda persona, procurando la paridad en la delegación, e incorporar una tercera plaza reservada a descendientes de asturianos de entre 18 y 40 años que participen activamente en la vida social y cultural de la entidad.

La última edición del Congreso Mundial de Asturianía se celebró en Villaviciosa en 2025 y reunió a 39 centros asturianos de diez países y cerca de 80 congresistas.

El comité organizador constituido este viernes está integrado por representantes del Gobierno del Principado, del Consejo de Comunidades Asturianas, de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), de la Universidad de Oviedo, de distintos centros asturianos de España y del exterior, así como de organizaciones empresariales y sindicales.

En concreto, forman parte del órgano la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; el presidente de la FICA, Manuel de Barros Canuria; representantes de la Universidad de Oviedo, del Centro Asturiano de Buenos Aires, del Centro Asturiano de Lausana, del Centro Asturiano de Madrid, de Compromiso Asturias XXI, de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), así como de CCOO y UGT.

La próxima semana se constituirá además el comité científico, encargado de diseñar los contenidos y la programación del congreso.

Llamedo subrayó que la relación del Gobierno asturiano con la emigración "es permanente y cercana" y aseguró que este encuentro refleja "el compromiso institucional" con la comunidad exterior para seguir impulsando iniciativas de colaboración, retorno, intercambio cultural y desarrollo compartido.

En la actualidad existen 46 centros asturianos activos repartidos por todo el mundo, de los que 21 se encuentran en España y otros 25 en el exterior.