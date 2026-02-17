Asturias promociona su cine en el European Film Market de Berlín

Asturias Paraíso Natural Film Commission, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, participa hasta el 18 de febrero en el European Film Market (EFM) de Berlín, uno de los principales mercados cinematográficos del mundo y un punto clave de encuentro para la industria audiovisual internacional, según fuentes del Ejecutivo asturiano.

Durante ocho días, alrededor de 10.000 profesionales del cine y los medios —productores, compradores, agentes de ventas y distribuidores— se reunirán para establecer contactos, intercambiar información y explorar oportunidades de colaboración.

El EFM, considerado el primer gran mercado cinematográfico del año, es una plataforma fundamental para la circulación global del cine independiente y de autor.

La presencia de la Film Commission asturiana en Berlín forma parte de la estrategia del Gobierno del Principado para promocionar el territorio y la industria audiovisual de Asturias. Esta iniciativa, iniciada el año pasado, incluyó la asistencia a diversos mercados cinematográficos y la organización de un fam trip dirigido a productores y técnicos de localización internacionales.

Con esta participación, Asturias busca consolidarse como un destino atractivo para rodajes y fortalecer su proyección en la industria cinematográfica global.