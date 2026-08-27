Baleares destina 350.000 euros a la emergencia humanitaria tras los terremotos de Venezuela

La consellera de presidencia durante el encuentro con las asociaciones

El Govern de las Illes Balears destinará 350.000 euros a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela, con una intervención centrada en las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Los fondos serán canalizados a través de cuatro entidades con capacidad de actuación directa sobre el terreno: Cáritas Diocesana de Mallorca, Cruz Roja Española, Médicos del Mundo y Apotecarios Solidarios. Las ayudas permitirán responder a necesidades urgentes relacionadas con la alimentación, el acceso a agua segura, la higiene, el alojamiento, los medicamentos y el material sanitario, además de ofrecer apoyo psicosocial.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, mantuvieron un encuentro con las organizaciones para presentar las ayudas y conocer las actuaciones previstas.

Atención a las necesidades más urgentes

Cáritas Diocesana de Mallorca recibirá 100.000 euros para desarrollar una intervención humanitaria dirigida a familias afectadas en los estados de Falcón y Yaracuy. El proyecto contempla la distribución de alimentos, ayudas económicas para necesidades básicas, kits de higiene, tratamiento de agua y apoyo a las familias afectadas.

La conselleira haciendo declaraciones a la prensa | Govern de les Illes Balears

Otros 100.000 euros se destinarán a Cruz Roja Española, que centrará su intervención en las necesidades básicas de la población afectada en La Guaira y la Gran Caracas, especialmente entre quienes han perdido sus viviendas o no pueden regresar a ellas con seguridad. La actuación incluye material de alojamiento, kits de higiene y otros recursos de primera necesidad.

Médicos del Mundo contará también con 100.000 euros para mejorar el acceso al agua segura, el saneamiento y la higiene en los estados de Sucre, Táchira, Apure, La Guaira y Miranda. La intervención prevé beneficiar a unas 5.000 personas, mediante el suministro de agua, la instalación de depósitos y la rehabilitación de puntos de abastecimiento afectados.

Por último, Apotecarios Solidarios recibirá 50.000 euros para reforzar el acceso a medicamentos y material sanitario. La actuación prestará especial atención a colectivos vulnerables como menores, mujeres embarazadas, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personas con discapacidad.

El Govern ha señalado que esta aportación se incorpora al margen de la planificación anual de cooperación prevista para 2026, como respuesta extraordinaria ante la situación generada por los terremotos.

Las actuaciones abarcan desde la seguridad alimentaria y el acceso al agua hasta la atención sanitaria, el alojamiento y el apoyo psicosocial, con el objetivo de contribuir a cubrir las necesidades más inmediatas de la población afectada.