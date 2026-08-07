El Ballet Folklórico Tupa Marka en gira en España y Francia

El Ballet Folklórico Tupa Marka fue fundado en 2007 en Puerto Montt, con el propósito de investigar, crear y difundir el patrimonio cultural de Chile mediante espectáculos profesionales de música y danza. Durante sus 19 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado diversas producciones escénicas inspiradas en las tradiciones, identidades y expresiones culturales de los distintos territorios del país.

Paralelamente, Tupa Marka mantiene un permanente trabajo formativo con niños, jóvenes y adultos, generando oportunidades gratuitas de aprendizaje y participación artística. Esta labor le ha permitido consolidar distintos elencos y contribuir a la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

La compañía ha recorrido escenarios nacionales y ha representado a Chile en 18 países de América, Europa y Asia, participando en importantes festivales y encuentros internacionales. Actualmente, Tupa Marka es reconocida como una de las compañías folklóricas de mayor trayectoria y proyección del sur de Chile, destacándose por la calidad de sus propuestas, la música en vivo y su compromiso con la difusión del patrimonio cultural desde la Región de Los Lagos.

La gira tendrá una duración de un mes, entre el 30 de julio y el 30 de agosto. Durante ese período la delegación chilena puertomontina recorrerá distintos escenarios de Francia y España, compartiendo con agrupaciones de diversos países y representando la riqueza cultural de Chile ante públicos internacionales.

En España participaran en la Muestra Internacional por las Tierras de Cantabria, un importante circuito de presentaciones que lleva espectáculos de distintos países a diversas localidades de esa comunidad autónoma. Será una valiosa oportunidad para mostrar la propuesta artística y fortalecer los vínculos culturales entre Chile y España.

Esta gira internacional tiene un financiamiento gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC), el aporte de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y recursos propios de la compañía. Esta combinación de financiamiento refleja el compromiso compartido entre las instituciones públicas y el esfuerzo permanente de Tupa Marka por representar a Chile y a la Región de Los Lagos en importantes escenarios internacionales.

Pablo Oyarzo, director del Ballet nos dice “El mayor éxito de Tupa Marka ha sido demostrar que desde regiones es posible desarrollar una compañía artística de nivel internacional. Durante 19 años hemos llevado el nombre de Puerto Montt y de Chile a escenarios de 18 países, manteniendo un trabajo constante de creación, formación y difusión del patrimonio cultural. Más que los reconocimientos, nuestro principal logro ha sido construir una institución sólida, respetada y con un compromiso permanente con la cultura y la comunidad”.