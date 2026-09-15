Barbón: "Asturias registra un saldo positivo de jóvenes que vienen a vivir a nuestra comunidad"

"Hemos invertido la tendencia y Asturias registra un saldo positivo de jóvenes que vienen a vivir a nuestra comunidad". Con la atracción y la retención del talento como "una de las prioridades estratégicas" de su gobierno, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado el éxito de las medidas puestas en marcha para tratar de revertir la crisis demográfica.

Durante su intervención en el encuentro Amar Asturias, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Oviedo para fortalecer los lazos con la comunidad asturiana residente en Madrid, Barbón ha hecho hincapié en que la orientación de sus políticas sobre talento tiene un doble propósito. Por un lado, pasa por conseguir que los asturianos "no se vayan" y, por otro, que aquellos que se han ido a otras partes del mundo "puedan volver, si así lo desean".

El buen funcionamiento de estas medidas deja sobre la mesa "un cambio significativo" en los datos demográficos y de movilidad juvenil en comparación con la situación registrada durante la anterior crisis económica. "La diferencia entre los jóvenes que salían de Asturias para vivir fuera y los que venían a vivir a nuestra comunidad era muy negativa para Asturias", ha recordado, antes de celebrar que la tendencia se ha ido revirtiendo en los últimos años.

A modo de ejemplo, ha indicado que Asturias ha registrado en el último ejercicio un saldo positivo de "varios miles de personas" de entre 15 y 31 años, lo que demuestra, desde su punto de vista, que se está creando "el clima correcto" para generar oportunidades y favorecer el arraigo de las nuevas generaciones.

Aportación de la diáspora

En todo caso, Barbón también ha puesto en valor el papel que desempeñan los asturianos que desarrollan sus carreras profesionales fuera de la comunidad y la aportación que realiza la diáspora asturiana gracias a la experiencia acumulada en distintos ámbitos profesionales.

También en este caso la vertiente es doble. Así, ha apelado a que "donde haya un asturiano" ha de haber "un buen embajador de esta tierra", y también ha destacado que quienes residen fuera del Principado contribuyen a ofrecer nuevas perspectivas sobre la comunidad y ayudan a enriquecer su visión de futuro.

Es por ello que ha defendido la importancia de escuchar esas experiencias y conocer sus realidades. "Es muy interesante venir a escuchar", ha señalado en referencia a un encuentro que reúne en Madrid a profesionales asturianos vinculados a sectores estratégicos como la tecnología, las finanzas o la medicina.