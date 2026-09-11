La "nostalgia" que resume el vínculo de la diáspora con su tierra, reconocida el Día de Asturias

La historia migratoria de Asturias ocupó un lugar destacado en el acto formal de reconocimiento de los nuevos hijos predilectos y adoptivos de la comunidad.

Pero no solo porque dos de los distinguidos este año fueron figuras como Juan Antonio Pérez Simón, que representa el paradigma de empresario que triunfó en el exterior, o Paz Fernández Felgueroso, figura clave en la gestión de las comunidades en la diáspora.

"Nostalgia" fue el concepto que evocó el emprendedor para definir Asturias en una palabra, y con ella resumió el vínculo de los asturianos en el exterior, que en su caso se originó cuando, a los cinco años, sus padres tuvieron que poner un océano de por medio para iniciar una nueva vida con más oportunidades en México. La distancia incluso acrecentó su conexión con su tierra, con la que mantuvo siempre una profunda relación y un constante mecenazgo que se plasmó, por ejemplo, en su vínculo con el Archivo de Indianos-Museo de la Emigración.

La palabra elegida para referirse a su tierra por parte de quien fuera presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas fue "igualdad", condensando así el compromiso feminista y social que ha desplegado en su actividad política y la lucha por los derechos de la diáspora que ha reconocido desde una institución que es el puente oficial entre el Principado y los centros asturianos repartidos por todo el mundo.

En la imagen la profesora Yayoi Kawamura|RTPA

En un sentido más literal, Yayoi Kawamura, optó por "humedad". La profesora japonesa en la Universidad de Oviedo, residente en Asturias desde hace cinco décadas, representa la cara b del fenómeno migratorio asturiano: la de la inmigración y el intercambio cultural.