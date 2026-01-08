Barbón condena la intervención de Trump en Venezuela y el PP le acusa de oportunismo y silencio con los exiliados

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha condenado la intervención de Estados Unidos en Venezuela ordenada por Donald Trump y ha denunciado la continuidad de una “brutal dictadura” en el país sudamericano “a cambio de petróleo”. Al mismo tiempo, el Partido Popular ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo autonómico, al que acusa de oportunismo político y de haber guardado silencio durante años ante la situación de los venezolanos, incluidos los residentes en Asturias.

Barbón ha instado a la Unión Europea a “reaccionar de una santa vez y poner pie en pared” frente al “matonismo internacional”, en referencia tanto a Trump como al presidente ruso, Vladimir Putin. En sus primeras declaraciones sobre la situación venezolana, realizadas en Sotrondio, el presidente asturiano ha rechazado tanto el régimen chavista como la acción militar estadounidense. “El derecho internacional existe y hay que cumplirlo”, ha afirmado, subrayando que los mismos principios que le llevaron a condenar la invasión rusa de Ucrania le obligan ahora a censurar la decisión de Washington.

El jefe del Gobierno asturiano ha lamentado que, tras la intervención, haya jurado el cargo Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, a la que ha calificado de “tan dictadora y tan chavista como Nicolás Maduro”. A su juicio, la actuación de Estados Unidos ha frustrado las expectativas de muchos venezolanos que confiaban en una transición democrática. “Lo lógico hubiera sido proclamar presidente electo a quien ha ganado las elecciones, Edmundo González”, ha señalado, antes de acusar a Trump de “pactar con el chavismo sin ningún pudor a cambio de recursos naturales, de petróleo”.

Barbón también ha advertido de las consecuencias de este tipo de actuaciones en el escenario internacional y ha citado las amenazas estadounidenses sobre Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, país miembro de la UE. “Si no reaccionamos, vamos a un mundo en el que cada uno de los matones podrá hacer lo que quiera”, ha alertado.

En otro orden de asuntos, el presidente del Principado se ha mostrado “indignado” por la subida del peaje del Huerna pese a los problemas que sufre la autopista debido a las obras en los túneles y a la reparación del argayo que mantiene un carril cortado. “Es una vergüenza que suban las tarifas cuando no se presta el servicio completo”, ha dicho, recordando además que la Comisión Europea considera ilegal la prórroga de la concesión aprobada en el año 2000 por un Gobierno del PP presidido por José María Aznar.

Duras críticas del PP

Las declaraciones de Barbón sobre Venezuela han provocado una inmediata reacción del Partido Popular, que ha puesto en duda la credibilidad del presidente autonómico. Los populares consideran que su discurso llega “tarde” y responde a un intento de “sanear su imagen política”. En un comunicado, el PP sostiene que Barbón “dice ahora que Venezuela es una brutal dictadura cuando cae Maduro”, del mismo modo —afirman— que en el futuro proclamará la necesidad de “seriedad y convivencia” en España cuando cambie el Gobierno central.

El PP acusa al presidente del Principado de haber “ninguneado, abandonado y traicionado” a las miles de personas venezolanas que residen en Asturias tras huir de la represión del régimen chavista. Recuerda que Barbón no acudió a las concentraciones celebradas en la comunidad en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, en las que, según subrayan, sí estuvo presente el PP con representantes locales, autonómicos y nacionales.

Asimismo, los populares reprochan al líder de la FSA su silencio ante la persecución de dirigentes opositores como María Corina Machado y le exigen que reclame “con total transparencia” explicaciones a su partido y al Gobierno de España sobre las negociaciones mantenidas en el pasado con Delcy Rodríguez. “No exigir aclaraciones ni responsabilidades políticas es demostrar una vez más su falso compromiso con la democracia y la libertad”, señalan.