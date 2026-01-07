Las tres fases del plan de Estados Unidos para Venezuela: estabilidad, recuperación y transición

Estabilidad, recuperación y transición. Son las tres fases del plan de la administración Trump para Venezuela que ha detallado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para quien lo importante en estos primeros compases tras la detención del presidente Nicolás Maduro es que el país "no caiga en el caos".

Así pues, tras la jura de la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, Rubio ha puesto el foco en la necesidad de "retirar todo el petróleo atascado" en Venezuela, para que, en la segunda fase, "las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países" tengan acceso al crudo del país caribeño.

"Al mismo tiempo", ha dicho Rubio, se comenzará a generar "un proceso de reconciliación nacional en Venezuela", enfocado a que la oposición pueda ser amnistiada y liberada de prisión y los exiliados puedan volver al país.

Por último, ha anunciado una tercera fase "de transición", que no ha concretado ni en plazos ni en objetivos. "Algunos aspectos de estos se solaparán", ha matizado el secretario de Estado norteamericano.