La Benemérita Naturales de Galicia de La Habana celebra su asamblea general y aprobación unánime de la gestión

El pasado 31 de enero de 2026 tuvo lugar en la Sede Social de la Benemérita Naturales de Galicia de La Habana la Asamblea General y de Elecciones, presentándose únicamente la candidatura oficial, la cual fue electa por aclamación.

Concluida la presentación, dio comienzo la Junta General de Asociados, procediéndose a la lectura del Orden del Día, conforme a lo establecido en los Estatutos que rigen los destinos de esta asociación, fundada en 1891, lo que la convierte en la primera asociación gallega fundada fuera de Galicia.

Junta directiva y su presidenta al centro | Felipe Cid

Entre los temas reglamentarios tratados se incluyó la presentación y aprobación del informe económico correspondiente al año 2025, así como la propuesta para el ejercicio 2026, ambos aprobados por los asistentes.

Asimismo, se presentaron el Informe de Tesorería, el informe del director y la Memoria Social.

Concluidas las informaciones reglamentarias, dio inicio la actividad cultural, a cargo del grupo Imeya del Centro Unión Orensana y del grupo de bailes y cantos gallegos de la asociación Aurora de Somoza.

Junta directiva electa | Felipe Cid

Con la austeridad necesaria en los tiempos que vive la nación cubana, se realizó una rifa, en la que más de un asociado pudo llevar a casa algún obsequio, tras degustar el buffet preparado con esfuerzo y cariño. Este espacio permitió a los asociados intercambiar impresiones con la titular y los directivos, quienes agradecieron la asistencia reglamentaria, a pesar de las condiciones climatológicas existentes en la isla.

Gracias a estos esforzados directivos la Benemérita Sociedad Naturales de GALICIA continúa el plan trazado por sus fundadores hace exactamente 135 años de fundada en la capital de todos los cubanos sin excepción.