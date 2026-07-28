Besteiro: "La nacionalidad es un derecho de los nietos y estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador para agilizar las tramitaciones"

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se encuentra inmerso en una gira por Uruguay y Argentina en compañía del responsable de Exterior del PSOE, César Mogo. En su periplo, que le ha llevado a ausentarse del tradicional homenaje a Castelao que su partido rinde cada 25 de julio en la villa natal del intelectual, ha aprovechado para celebrar el Día de Galicia desde Buenos Aires.

Desde allí también ha abordado la polémica sobre la denominada Ley de nietos, el tema que en estos momentos lidera el debate político vinculado con la emigración. "Incluye otras incorporaciones para recuperar derechos, como los de las mujeres que si se casaban con un extranjero perdían la nacionalidad [algo que sucedió hasta el año 1978]. En realidad nuestra postura es hacer legal lo que es normal", ha subrayado, crítico con "el mantra" de la prioridad nacional.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Uruguay | Celia Otero

"Nuestra visita ha pretendido comunicar esto. Creo que lo hemos logrado y tuvimos muy buena acogida. Más allá de los posicionamientos políticos que cada uno tenga, observé que hay un consenso entre la colectividad gallega de Uruguay y, especialmente, de Buenos Aires, acerca de que la nacionalidad es un derecho de los nietos. No es una concesión graciable. Y estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador en cuanto a recursos humanos, tecnológicos y los que se requieran para agilizar las tramitaciones de quienes aspiran a legitimar su derecho", se ha comprometido Besteiro.

Visita a Latinoamérica

Preguntado sobre la experiencia que se lleva de una visita que se ha extendido a lo largo de una semana, se ha mostrado agradecido por el recibimiento. "Comprendí muchas cosas y reafirmé otras. Que en la diáspora se produjo un refugio de nuestra cultura: se mantuvieron costumbres y tradiciones, incluso lingüísticas, creo que, de alguna manera, superando a la propia Galicia peninsular", ha opinado Besteiro, antes de subrayar que "las nuevas generaciones que se incorporen a la nacionalidad deberán recibir este acervo cultural". Y es que, como ha señalado, "todo derecho conlleva una obligación", de modo que "conocer y ser partícipe activo de la galleguidad es la complementaria" del derecho a obtener la nacionalidad española.

También César Mogo, que viaja a Argentina con mucha asiduidad, ha hablado de su vínculo con la emigración. "Estoy muy consustanciado porque mi familia es una familia de emigrantes, como muchas otras. Conozco desde niño las vivencias de esperar una carta, una llamada telefónica esporádica... aquello que permitiera tener noticias de los que habían marchado. Y fueron muchos, en cada familia, en cada casa", sostiene, para referir que hay muchas cosas que le resultan de algún modo "familiares" en el país austral: "la gente con la que aquí converso, la que me pregunta por Galicia, la que me cuenta su historia, cientos, miles de historias con un fondo común" que hablan de la galleguidad.

"Los abuelos que emigraron lo hicieron con el convencimiento de que sus hijos y nietos serían tan gallegos como ellos, porque así los criaron, hablando de sus costumbres, de su paisaje, poniendo en la mesa sus comidas y llorando al recibir las cartas, a veces de alegría y otras de irremediable tristeza. Por eso los derechos que se han conquistado no se les pueden arrebatar, sería una doble pérdida. En sus tiempos debieron perder su lugar natal, y hoy sus nietos estarían siendo expulsados de su comunidad de pertenencia. No nos olvidemos de que los abuelos son, en muchas ocasiones, quienes se ocupan de los niños, mientras sus padres trabajan, por eso el abuelazgo es el lazo que sigue uniendo las generaciones y trasmitiendo las creencias, las anécdotas, la historia de la familia y del lugar de origen", aduce.

En este punto, agregó que "la emigración tiene dos aspectos", toda vez que "afectó a la población de aquí y también a la de allí". "Por ello reitero mi propósito de convertirme en garante de esos derechos que le son propios", se ha reafirmado.