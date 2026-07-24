Besteiro reivindica en Uruguay la "ley de nietos" y acusa al PP de "insultar" la memoria de la emigración

VIAJE A ARGENTINA Y URUGUAY

El líder del PSdeG defiende que el acceso a la nacionalidad para los descendientes de emigrantes es un acto de "justicia y reparación histórica" y rechaza las críticas de Alberto Núñez Feijóo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira | Europa Press

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido desde Uruguay la denominada 'ley de nietos' y ha cargado contra las críticas del PP a la ampliación del acceso a la nacionalidad española para los descendientes de emigrantes, al considerar que cuestionar esta medida supone "un ataque y un insulto a la memoria de la emigración".

Durante una ronda de encuentros con representantes del Gobierno uruguayo y del Frente Amplio, Besteiro situó la defensa de la Ley de Memoria Democrática y de la nacionalidad para los descendientes de españoles emigrados como uno de los asuntos centrales de su agenda política.

El líder socialista respondió así a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha anunciado una reforma del Código Civil para que "el pasaporte hay que merecerlo" y ha acusado al Gobierno de "regalar nacionalidades" mediante la conocida como 'ley de nietos'.

Frente a esa posición, Besteiro sostuvo que el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de la emigración constituye "un acto de justicia y de reparación histórica".

"Decir que el pasaporte se regala, que se trata de una concesión discrecional, como afirma Feijóo, es un ataque y un insulto a la memoria de las gallegas y de los gallegos que se vieron obligados a emigrar", afirmó.

El secretario xeral del PSdeG aseguró además que el PP ha asumido el discurso de Vox sobre esta cuestión y defendió una respuesta política basada en la protección de los derechos, la memoria democrática y el reconocimiento de la diáspora gallega.

Las declaraciones se produjeron durante el viaje institucional que Besteiro realiza en Uruguay, donde mantuvo reuniones con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; la vicepresidenta del país, Carolina Cosse; el vicepresidente de la Internacional Socialista, Rafael Michelini; y el secretario general del Partido Socialista de Uruguay, Pablo Oribe.

Según informó el PSdeG, los encuentros sirvieron también para reforzar la colaboración entre las fuerzas progresistas de Europa y América Latina y estrechar los lazos con la colectividad gallega residente en Uruguay, una de las más numerosas del exterior.

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