Besteiro reivindica en Uruguay la "ley de nietos" y acusa al PP de "insultar" la memoria de la emigración

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido desde Uruguay la denominada 'ley de nietos' y ha cargado contra las críticas del PP a la ampliación del acceso a la nacionalidad española para los descendientes de emigrantes, al considerar que cuestionar esta medida supone "un ataque y un insulto a la memoria de la emigración".

Durante una ronda de encuentros con representantes del Gobierno uruguayo y del Frente Amplio, Besteiro situó la defensa de la Ley de Memoria Democrática y de la nacionalidad para los descendientes de españoles emigrados como uno de los asuntos centrales de su agenda política.

El líder socialista respondió así a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha anunciado una reforma del Código Civil para que "el pasaporte hay que merecerlo" y ha acusado al Gobierno de "regalar nacionalidades" mediante la conocida como 'ley de nietos'.

Frente a esa posición, Besteiro sostuvo que el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de la emigración constituye "un acto de justicia y de reparación histórica".

"Decir que el pasaporte se regala, que se trata de una concesión discrecional, como afirma Feijóo, es un ataque y un insulto a la memoria de las gallegas y de los gallegos que se vieron obligados a emigrar", afirmó.

El secretario xeral del PSdeG aseguró además que el PP ha asumido el discurso de Vox sobre esta cuestión y defendió una respuesta política basada en la protección de los derechos, la memoria democrática y el reconocimiento de la diáspora gallega.

Las declaraciones se produjeron durante el viaje institucional que Besteiro realiza en Uruguay, donde mantuvo reuniones con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; la vicepresidenta del país, Carolina Cosse; el vicepresidente de la Internacional Socialista, Rafael Michelini; y el secretario general del Partido Socialista de Uruguay, Pablo Oribe.

Según informó el PSdeG, los encuentros sirvieron también para reforzar la colaboración entre las fuerzas progresistas de Europa y América Latina y estrechar los lazos con la colectividad gallega residente en Uruguay, una de las más numerosas del exterior.