El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en Oleiros (A Coruña) un encuentro organizado por el cuerpo insultar de distintos paíes latinoamericanos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado este jueves el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como una “oportunidad estratégica” para impulsar la industria y el empleo en Galicia, en un contexto de transformación económica y creciente competencia internacional.

Besteiro hizo estas declaraciones durante su participación en un encuentro celebrado en Oleiros (A Coruña), en el que se abordaron los retos económicos, demográficos y sociales de la comunidad desde una perspectiva internacional, así como el papel de la diáspora y las relaciones con América Latina.

El dirigente socialista se refirió al potencial del acuerdo UE–Mercosur para reforzar la proyección exterior de la economía gallega, especialmente en sectores productivos con vocación exportadora, al tiempo que destacó el vínculo histórico de Galicia con América Latina como un “activo estratégico” en la actualidad.

En este sentido, también alertó sobre el impacto de los aranceles y la incertidumbre en el comercio internacional, en un escenario en el que las exportaciones gallegas mantienen un volumen relevante hacia mercados como el estadounidense.

Más allá del plano económico, Besteiro defendió los procesos de regularización de personas migrantes impulsados a nivel estatal como una medida necesaria para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral gallego, marcado por miles de vacantes en distintos sectores.

“Regularizar es dar derechos, pero también es actuar con realismo y responsabilidad”, señaló, al vincular estas políticas con la cobertura de puestos en ámbitos como los cuidados, la hostelería, la construcción o el sector primario, en una comunidad especialmente afectada por el envejecimiento poblacional.

El líder del PSdeG cerró su intervención apostando por una estrategia de reindustrialización basada en la innovación, la transición energética y el empleo de calidad como ejes para el futuro económico de Galicia.