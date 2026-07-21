Boal redescubre la obra de Juan Peláez, el pintor asturiano que triunfó en Argentina

El concejo de Boal vuelve la mirada hacia uno de sus artistas más internacionales. El Museo de Bellas Artes de Asturias y el Ayuntamiento de Boal acaban de inaugurar la exposición "Del Navia al Plata. La pintura de Juan Peláez", una muestra que acerca al público la obra del pintor e ilustrador boalés, cuya trayectoria quedó profundamente marcada por la emigración a Argentina, donde alcanzó el reconocimiento artístico y desarrolló la mayor parte de su carrera.

La exposición reúne reproducciones de obras conservadas en los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias y permite recorrer la evolución creativa de Juan Peláez desde sus orígenes en el occidente asturiano hasta su consolidación como uno de los artistas asturianos más destacados de la diáspora en América.

La inauguración contó con la presencia del director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García; la directora-gerente del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, y el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos.

La muestra se enmarca en la programación del IX FestiBoal Indiano Volvenosamericanos, un festival dedicado a preservar la memoria de la emigración y el legado indiano en el occidente asturiano, un contexto especialmente significativo para recuperar la figura de un creador cuya vida estuvo estrechamente vinculada a ambos lados del Atlántico.

Nacido en Serandías (Boal) a finales del siglo XIX, Juan Peláez inició su formación artística en Madrid, donde estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes y perfeccionó su técnica junto a maestros como José Moreno Carbonero y Antonio Muñoz Degrain. Sin embargo, su trayectoria dio un giro decisivo en 1904, cuando emigró a Argentina, siguiendo el camino de miles de asturianos que buscaron nuevas oportunidades al otro lado del océano.

Fue en Buenos Aires donde desarrolló plenamente su carrera como pintor e ilustrador. Especializado en escenas costumbristas y paisajes argentinos, participó de forma habitual en exposiciones y logró un notable prestigio dentro del panorama artístico del país. Entre sus reconocimientos destaca el Premio Único Extranjero del Salón Nacional de Bellas Artes, obtenido en 1922, un galardón que consolidó su nombre entre los artistas más relevantes de la época.

Su obra pasó a formar parte de importantes instituciones culturales, como el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, el Centro Asturiano de Buenos Aires y el Museo de Bellas Artes de Asturias, reflejando el vínculo permanente que mantuvo con su tierra natal pese a haber desarrollado su vida profesional en Argentina.

Juan Peláez falleció en Buenos Aires en 1937, dejando un legado que hoy constituye uno de los mejores ejemplos de la aportación de la emigración asturiana al panorama cultural argentino. La exposición que ahora acoge Boal recupera esa historia compartida entre Asturias y Argentina y acerca a las nuevas generaciones la figura de un artista que convirtió ambos territorios en parte esencial de su identidad.