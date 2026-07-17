Asturias acoge una nueva edición de la Escuela de Asturianía con participantes de España y América

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Asturianía, uno de los programas más demandados por las comunidades asturianas en el exterior y una herramienta que garantiza la pervivencia de la cultura, la lengua y las tradiciones asturianas fuera de la comunidad. Los 24 participantes de esta edición fueron recibidos por el presidente del Principado, Adrián Barbón, antes del inicio de las actividades formativas.

La tercera formación de la séptima promoción se desarrollará hasta el 31 de julio y reúne a 24 jóvenes procedentes de centros asturianos de Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y España. Durante estas dos semanas recibirán formación especializada en disciplinas vinculadas a la cultura tradicional asturiana, como gaita, baile, tambor, canción y lengua asturiana.

El presidente del Principado, la vicepresidenta y directora general de Emigración junto a los participantes en la Escuela de Asturianía | Armando Alvarez

El principal objetivo de la Escuela de Asturianía es acreditar a los participantes para que, una vez regresen a sus países y lugares de origen, puedan ejercer como formadores en sus respectivos centros asturianos, contribuyendo así al relevo generacional y al mantenimiento de la actividad cultural de estas entidades.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha explicado en la presentaciñon el valor estratégico de esta iniciativa para fortalecer los vínculos con la emigración asturiana. "Esta iniciativa es una apuesta por el futuro de nuestros centros asturianos y por las personas que van a mantener viva nuestra cultura a miles de kilómetros de Asturias", ha señalado.

Recepción a los participantes | Gobierno de Asturias

Asimismo, ha destacado que "cada joven que pasa por esta escuela se convierte en un embajador y embajadora de nuestra tierra, nuestras tradiciones y en un vínculo entre Asturias y las comunidades del exterior. Su formación permite que la asturianía siga creciendo y llegue a nuevas generaciones".

La Escuela de Asturianía está dirigida a personas asturianas o descendientes de entre 18 y 47 años pertenecientes a alguno de los 40 centros con reconocimiento de asturianía repartidos por el mundo que aún no hayan participado en el programa. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural asturiano y con el fortalecimiento de los lazos entre Asturias y su diáspora.