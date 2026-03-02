Bruselas latió al ritmo de Galicia en la cuarta edición de EmigraSON

La emoción y el orgullo gallego se sintieron con fuerza en cada rincón del festival EmigraSON, que vivió una de sus ediciones más intensas y simbólicas con la participación costeira como gran protagonista de la esperada foliada. La ciudad, convertida en epicentro del folclore más tradicional, vibró desde primera hora con gaitas, panderetas y voces que llevaron consigo la memoria viva de Galicia más allá de sus fronteras.

EmigraSON fue juventud, autogestión y compromiso. Detrás de esta iniciativa estuvo la asociación cultural EmigraSON, impulsada por un grupo de jóvenes gallegos establecidos en Bruselas que, movidos por la pasión por su tierra, decidieron crear un espacio de encuentro para la comunidad gallega en el exterior. Karan, Mateo, Gara, Ángel, Claudia y David demostraron que la autogestión y el trabajo colectivo podían convertir una idea en un referente cultural consolidado en Bélgica. Sin ánimo de lucro, pero con una ambición cultural enorme, consiguieron que el festival no solo popularizara la música gallega fuera de España, sino que también fortaleciera los lazos emocionales entre quienes un día emigraron y la tierra que los vio nacer.

Esta cuarta edición del Festival EmigraSON confirmó lo que ya era un secreto a voces en la diáspora: la música gallega vivió uno de sus momentos más fértiles y expansivos, y Bruselas se convirtió en uno de sus epicentros emocionales fuera de Galicia. En esta edición de 2026, la capital belga volvió a vibrar al son de gaitas, panderetas, sintetizadores y guitarras eléctricas, en un cruce perfecto entre tradición y vanguardia que definió el espíritu de EmigraSON. Pero este festival fue más allá: supuso también pensar Galicia desde Europa.

Tanto así que el escritor y periodista Manuel Gago y la narradora y actriz Sole Felloza protagonizaron el coloquio “El pasado es cosa del futuro”, una reflexión profunda sobre cómo la memoria, la historia y la tradición son herramientas imprescindibles para imaginar la Galicia de las próximas décadas.

Como broche institucional y simbólico, los participantes visitaron el Parlamento Europeo, donde fueron recibidos por la eurodiputada del BNG Ana Miranda, firme defensora de la cultura gallega y colaboradora del proyecto desde sus inicios. A Roda y A Irmandade Galega na Suiza interpretaron el himno gallego frente a la sede parlamentaria.

“Damos unha agarimosa benvida como cada ano á finde do festival EmigraSON e a todas as músicas e artistas, creadoras de contido, xornalistas participantes e, por suposto, aos nosos queridos organizadores que traballan arreo para facelo posible. Nunca olvidar, sempre volver”, transmitió la eurodiputada, encantada con la celebración de esta nueva edición.

Viernes de artistas emergentes y tradición viva

El viernes 27, la Sala Tricoterie de Saint-Gilles acogió el arranque del festival con el bloque dedicado a artistas emergentes. Paloma Paloma, Fer y 9Louro ofrecieron propuestas frescas que evidenciaron el dinamismo creativo actual antes de dar paso a la tradicional foliada y a la actuación de Duendeneta Dilleis. La mezcla fue perfecta: juventud, experimentación y respeto por un patrimonio que siguió más vivo que nunca.

Sábado grande en La Madeleine: Galicia contemporánea

El sábado 28, la sala La Madeleine reunió a algunas de las figuras más destacadas del panorama gallego actual. The Rapants repitieron edición y presentaron su nuevo trabajo, conquistando al público con su base de ritmos disco e influencias indie que evocaron a The Smiths o Novedades Carminha. Sus letras, en gallego y castellano, conectaron con una audiencia entregada que convirtió el concierto en una auténtica celebración generacional.

También destacó la actuación de Sabela, representante de la nueva ola de pop electrónico gallego, mientras que Ortiga hizo honor a su apodo de “latin boy” alternativo, llevando la esencia de la verbena gallega a un formato contemporáneo. Baiuca volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes renovadores de la música tradicional, fusionando panderetas y cantos ancestrales con electrónica futurista.

Una foliada que unió territorios y corazones

Desde bien temprano, los grupos A Roda de Lausanne y A Irmandade Galega na Suiza recorrieron las calles más emblemáticas de la ciudad, llevando consigo el alma de la emigración gallega. Sus trajes tradicionales, el sonido profundo de la gaita y la energía contagiosa marcaron el pulso de una jornada histórica. Cada plaza se convirtió en escenario improvisado y cada esquina en punto de encuentro intergeneracional.

La unión hizo la fuerza y ambas agrupaciones decidieron sumar talento y sentimiento para participar juntas en esta cuarta edición. Las calles de la capital belga se transformaron en una auténtica embajada gallega al aire libre. El corazón de Europa latió al ritmo de Galicia.

“Para Irmandade Galega Na Suiza e a ACG A Roda, participar xuntas no EmigraSon foi algo verdadeiramente ilusionante e profundamente emocionante…”, declararon sus integrantes, subrayando el orgullo de llevar la música gallega a Bruselas y reforzar la colaboración entre ambas entidades.

En su cuarta edición, EmigraSON no solo llevó lo último y lo más tradicional de la música gallega a Bruselas: volvió a demostrar que Galicia no entiende de barreras ni fronteras cuando suena una gaita, cuando arranca una foliada o cuando miles de voces, lejos del Atlántico, cantan al unísono recordando que la cultura es, ante todo, hogar.