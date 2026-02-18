¿Quién es Júlia Pericas, la catalana que bailó con Bad Bunny en la Super Bowl?

La bailarina y coreógrafa Júlia Pericas (Vallromanes, Vallès Oriental, 1995) fue una de las integrantes del cuerpo de baile que acompañó al cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl 2026, celebrado este año en Santa Clara, California.

Según Exterior.cat, en un show lleno de guiños a las raíces del artista y con la ambición de llegar a toda América, la coreógrafa catalana, que actualmente reside en Los Ángeles, tuvo un papel destacado, brillando en primera fila en varias de las coreografías que se realizaron en el Levi’s Stadium.

Júlia se trasladó a Miami en 2021, tras participar en programas como La Voz, Operación Triunfo y Top Dance. Comenzó a bailar a los cuatro años y, además de formarse como bailarina, ejerció como profesora en Cataluña.

El éxito internacional llegó en 2024, cuando la cantante Karol G la eligió para unirse a su cuerpo de baile durante la gira Bichota Tour y para coreografiar la gira Mañana será bonito, con la que ofreció cuatro conciertos en Madrid. Además, Júlia es subdirectora de la Swagga Dance School y continúa desarrollando su carrera artística en Estados Unidos.