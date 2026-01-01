Buenos Aires: el gran escenario gallego

En la foto los actores: autores con sus menciones, Verónica Torres Bugallo y Beatriz Lagoa Veiga, presidenta del Centro Betanzos y Andrés Teijo Hermida Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Betanzos,

En el marco del Aniversario de los 120 años de su creación, el Centro Cultural Betanzos de Buenos Aires llevó a cabo el “1ª Festival de Teatro Da Diáspora”, que fuera declarado de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires, a propuesta de la legisladora María Cecilia Ferrero.

Su principal propulsora, Verónica Torres Bugallo, actualmente a cargo de la secretaría del Centro, fue quien comentó el móvil de esta iniciativa. ”Decidimos propiciar el '1° Festival de Teatro Da Diáspora' enmarcado en la reconocida participación que tuvo el Centro en las luchas democráticas. Entendiendo a la cultura como herramienta de visibilización y transformación, como espacio de conocimiento y reflexión, que promueve una acción colectiva superadora".

Durante los sábados del mes de noviembre de 2025, tuvieron lugar las funciones de las obras que seleccionamos, asistieron más de medio millar de personas, superando las expectativas más optimistas. Cada semana veíamos que se llegaba a colmar la capacidad de nuestra sala y el público debía posponer su asistencia o quedar a la espera de posibles nuevas presentaciones.

La presidenta Beatriz Lagoa Veiga y Teijo Hermida con la remera del Festival. | La Región Internacional

Verónica es, en sí misma, un exponente de la vinculación de raíces. “Galicia Une”, dice ella, una frase que no por casualidad es el nombre de su programa que hoy se emite por radio Enxebre. "Mi abuela y mi madre gallegas, de Vimianzo, y mi padre de origen criollo. Conocí a Uxia cuando vino a participar de un festival de chamamé, y entonces, escuchando sus temas entendí que el lazo de lo gallego atravesaba el tiempo y espacio y se hacía un hilo musical. “Alalá”, que me fuera cedido por la cantante para ser cortina de mi programa, entrelazaba con maestría los ritmos que parecían tan diversos".

Hay una relación especial con Galicia, continúa Verónica Torres Bugallo, quien se embandera en una explicación que no cabe en palabras, es puro sentimiento. Tal como ella misma dice, la transmisión oral es emocional. "Mi madre viajó sola en el barco a los 12 años, aquí la esperaba mi abuela. De esa madera está hecha la migración".

Y con esa firmeza que ella heredó, sin duda, se propuso realizar este primer festival de teatro, con actores y obras que fueran gallegas.

"Fue un desafío", dice, "porque la colectividad no es público habitual de teatro de texto y aún menos puesto en escenarios de asociaciones, fuera del circuito masivo". Se contactó con actores, autores, personas del colectivo, y con el Centro Dramático Gallego. En el tratamiento del tema pudo abrir caminos que esperan fructifiquen a futuro.

"En Buenos Aires hay mucho público para teatro y cine sin necesidad de hacer giras, pues la cantidad de habitantes- entre los que son una amplia mayoría los gallegos y descendientes- le da envergadura.Yo creo que el éxito de la convocatoria despertó interés en algunos funcionarios de Galicia vinculados con Emigración, Fue un primer paso, ahora vamos por más".

Una de las funciones y su repercusión en público. | La Región Internacional

Al despedirme no dejo de pensar cuán importante es para nuestro lugar en el mundo, en este mundo de la virtualidad y las redes, donde lo que no se ve no existe, poner en Escenario a Galicia, que es en sí misma un escenario maravilloso. Hay que mostrarlo en todos sus matices.

Salir de los arquetipos más tradicionales, sin dejarlos de lado obviamente, y dar ese salto a la Galicia actual, moderna, poniendo énfasis en su literatura, música, poesía, teatro, riqueza patrimonial y etnológica. Habrá un redescubrir de nuestra tierra. Evitar que la tradición se anquilose en los estereotipos que proliferaron en otros tiempos, y aún perviven.

Debemos comprender que vamos a a París a ver la Torreo Eiffel, o tenemos interés por Venecia, o la Cibeles porque han sido difundidas en cine, teatro y literatura. Estados Unidos se construyó en el exterior a través de estos medios, que nos llevaron a desear estar en el Central Park.

Hoy hay viajeros que van a Santiago atraídos no solo por su Catedral, en primer lugar, sino también por la imagen de las Dos en Punto, que los espera en la Alameda de la Plaza. Y porque han conocido esa historia en una obra de teatro, puesta en este Festival.

Quizás en poco tiempo cada escenario de Galicia, natural o arquitectónico, gastronómico y arqueológico sea una atracción de las más poderosas, sobre todo, porque en ellas está nuestra raíz, y ese es el punto de unión que nos vinculará por siempre. Serán escenarios por los que pasamos sin apreciarlos, tal vez, pero que el mundo de la cultura los llevará a su verdadero podio.

Felicitar y agradecer al Centro Betanzos por dar este impulso, que tendrá un correlato espléndido, seguramente en breve.

Otra de las funciones que se representaron durante el festival | La Región Internacional

Las Obras

Gallego, de Gabriel Fernández y Julio Molina: la memoria de un emigrante entrado en años, desde su infancia en Galicia hasta el ocaso de sus días, contada en la lengua de origen con el acento aporteñado por el tiempo.

Los habitantes: De Joselo Bella y Pedro Sedlinsky . Unipersonal en que se hace referencia a las víctimas que pueden ingresar en el mundo de los vivos e interactuar. Pueden habitar nuestros cuerpos, quienes fueron víctimas de un genocidio. Desde un “progrom” en la Rusia de 1903 hasta la España de los tiempos de la guerra, la historia se despliega dando ejemplos de situaciones en que uno y otro mundo encuentran una línea de contacto.

Destino peregrina: De Verónica Giordano . Peregrina es una gallega emigrada a Buenos Aires en 1926. Soltera, casada, madre y viuda. ¿Qué marcas deja el Registro Civil en los cuerpos? Con esta pregunta inicial, se enciende la alquimia de las etapas de su vida en la memoria familiar a dos orillas.

Aquella máquina de coser: De Mirta Mato. Una máquina de coser desterrada en circunstancias trágicas y dos inmigrantes gallegos-Filomena y José-, que se conocen en Buenos Aires en los años 50’. Una historia familiar atravesada por otra mayor, la que nos abarca a todos y todas.

Las dos en punto: De Walter Sánchez Rodríguez. Coralia y Maruxa Fandiño fueron dos hermanas oriundas de Santiago de Compostela que sufrieron escarnio y persecuciones debido a la militancia de sus hermanos durante la guerra civil. La miseria y desesperación las llevaron a escandalizar a la ciudad saliendo a las dos en punto de la tarde vestidas y maquilladas de modo excéntrico y provocador. Se convirtieron en un símbolo, no solo de Galicia, de la resistencia frente a las diferentes formas de violencia sufridas por las mujeres.