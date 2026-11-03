Buscando Raíces celebra tres décadas de unión y tradición canaria en Tala

El presidente de la FIEU, Jorge Torres Cantalapiedra, durante su intervención coincidiendo con la entrega del reconocimiento

La Institución Buscando Raíces de Tala celebró su 30 aniversario con un encuentro que reunió a representantes institucionales, autoridades locales, socios y amigos de la entidad, en una jornada marcada por el reconocimiento a su trayectoria y el compromiso de seguir creciendo.

Conocida originalmente como Asociación Buscando Raíces de Descendientes Canarios adopta el topónimo Tala, porque se encuentra en el departamento del mismo nombre, en Canelones, Uruguay

Esta organización cultural reúne a los descendientes de canarios desde 1860 cuando fue fundada por el lanzaroteño Ildefonso de León y mantiene estrechos vínculos con las Islas Canarias.

Con motivo de la celebración, el presidente y la vicepresidenta de la FIEU, Jorge Torres Cantalapiedra, acudieron al acto e hicieron entrega a la institución de un cuadro con el sello postal conmemorativo del 50 aniversario de la Federación.

El presidente de la FIEU durante la entrega del diploma | La Región Internacional

La entrega contó también con la presencia del cónsul y del alcalde de Tala, quien aprovechó la ocasión para solicitar apoyo con el objetivo de que Buscando Raíces pueda contar con una sede propia.

Entre los asistentes estuvieron asimismo el secretario del CRE y el presidente de la Asociación Canaria de San Carlos, que acompañó a los representantes de la FIEU durante la entrega del obsequio, además de socios y amigos de la institución.

La celebración continuó con un almuerzo y las actuaciones de grupos folclóricos uruguayos y canarios, que pusieron la nota musical a una jornada de encuentro entre ambas tradiciones. La fiesta concluyó con baile y un ambiente de convivencia que se prolongó hasta altas horas de la tarde.

Treinta años después de su creación, Buscando Raíces da continuidad a su papel como punto de encuentro para sus socios y para quienes mantienen vivos los vínculos culturales y las tradiciones de la comunidad canaria en Tala.