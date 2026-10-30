Canarias y Uruguay abren nuevas vías de colaboración a través de la educación y la cultura

En la imagen el Ministro de Educación de Uruguay junto al Vicepresidente del Gobierno de Canarias y director general de Emigracion (primero por la izquierda)

Canarias y Uruguay trabajan para poner en marcha nuevas iniciativas de cooperación en los ámbitos educativo, universitario y cultural y seguir así estrechando los lazos que les unen. Con este objetivo, representantes de ambas administraciones han mantenido diversos encuentros institucionales para establecer sinergias y promover acciones que permitan mantener viva esta relación entre las nuevas generaciones.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez Ledesma, participó en las reuniones mantenidas con el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manolo Domínguez, y con el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo A. Matos.

La agenda incluyó también un encuentro con el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía, centrado en el fortalecimiento de los vínculos HISTÓRICOS entre ambos territorios a través del conocimiento y la cultura, con los centros universitarios como uno de los ejes de la cooperación.

En esta reunión participaron, además, la consejera de Educación, Universidades y Sostenibilidad, Migdalia Machín Tavío; el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; la cónsul general de Uruguay en Canarias, Silvana Balaguer Mira, y el presidente de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Francisco Aznar Vallejo.

Téllez en una de las reuniones mantenidas entre los representantes de Canarias y Uruguay | Gobierno de Canarias

Tres siglos de historia compartida

Estos encuentros se enmarcan en la conmemoración, durante 2026, del 300 aniversario de la fundación de Montevideo por familias procedentes de Canarias. La efeméride sirve como punto de partida para impulsar nuevas iniciativas que fortalezcan la relación entre ambos territorios y transmitan su legado histórico a las generaciones más jóvenes.

La emigración canaria dejó una huella significativa en la historia de Uruguay, especialmente en la creación y desarrollo de su capital. Los representantes institucionales buscan ahora que esa herencia común continúe viva mediante proyectos educativos, culturales y de intercambio.

La cooperación entre Canarias y Uruguay pretende así combinar el reconocimiento de sus raíces compartidas con nuevas oportunidades de colaboración, reforzando una relación que se ha mantenido a lo largo de tres siglos.