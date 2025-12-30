El "Camino de Santiago" se exhibe en Mar del Plata como puente cultural entre Europa y América

La ciudad de Mar del Plata acoge desde este lunes la exposición “Camino de Santiago”, una muestra centrada en el primer itinerario cultural europeo y en su valor como símbolo de identidad compartida y de unión entre pueblos. La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, puede visitarse en la galería de exposiciones del Hotel Costa Galana hasta el 31 de enero de 2026.

La inauguración contó con la presencia del delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, y de la vicecónsul de España en el partido de General Pueyrredón, Claudia Álvarez Argüelles. La exposición propone un recorrido visual por los territorios europeos integrados en la Federación Europea del Camino de Santiago, destacando la riqueza de su patrimonio cultural, paisajístico y humano.

A través de paneles y material gráfico, la muestra pone de relieve el Camino de Santiago como un espacio histórico de intercambio, convivencia y diálogo cultural entre distintos países europeos. Durante el acto inaugural, López Dobarro subrayó que el Camino es “uno de los pilares más sólidos de la identidad europea y un símbolo universal de encuentro, cultura y espiritualidad”, resaltando asimismo el papel de Galicia como destino final de una peregrinación con más de mil años de historia.