El Campus Orígenes reúne en Asturias a los descendientes de los emigrantes asturianos

Asturias se reencuentra con su raiz emigrante al otro lado del Atlántico, a través de la tercera edición del Campus Iberoamericano Orígenes, el programa através del que jóvenes descendientes de emigrantes asturianos se acercan a la realidad actual del Principado.

El programa nace de la colaboración entre la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno y la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, con la participación del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y la Universidad de Oviedo.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, fue la encargada de recibir a los participantes y poner en valor el significado de este regreso simbólico a Asturias. Llamedo destacó que el campus “salda una deuda” con jóvenes que, aunque muchos nunca habían estado en la comunidad, han crecido manteniendo presente el vínculo con la tierra de sus abuelos.

Gimena Llamedo durante una intervención en el Parlamento | Gobierno de Asturias

“Queremos que conozcan la Asturias de hoy, una tierra muy diferente a la que dejaron sus antepasados, una tierra de oportunidades donde algunos incluso han encontrado una opción para estudiar o desarrollar su proyecto de vida”, señaló la vicepresidenta.

Para Llamedo, Orígenes representa una forma de “tender puentes” y fortalecer la relación entre la Asturias que vive dentro del territorio y la que permanece viva en las comunidades del exterior. “Aunque hayan crecido a muchos kilómetros, han crecido en una Asturias que late con mucha fuerza”, afirmó.

Un viaje de regreso a los orígenes

El Campus Iberoamericano Orígenes ofrece a los jóvenes participantes una experiencia que combina formación, cultura e inmersión en la realidad asturiana. A través de conferencias, talleres y visitas, los asistentes conocen la historia, las tradiciones, la cultura y las oportunidades que ofrece actualmente el Principado.

Tras el encuentro con la vicepresidenta, los participantes fueron recibidos por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien mantuvo un encuentro con la delegación y compartió con ellos sus experiencias y la relación que mantienen con Asturias desde sus países de origen.

El presidente del Principado, junto a los participantes en el Campus Orígenes | Armando Alvarez

La recepción institucional sirvió para poner de relieve el papel de las nuevas generaciones de descendientes de emigrantes como protagonistas del futuro vínculo entre Asturias y su comunidad exterior.

Con esta tercera edición, Orígenes consolida su papel como un puente emocional y cultural entre Asturias y América Latina, acercando a jóvenes que llevan la identidad asturiana como parte de su historia familiar y ofreciéndoles una visión de una comunidad abierta, dinámica y con nuevas oportunidades.