“Del Asturias patria querida y otras historias” : el libro que desvela los orígenes del himno asturiano

El pasado lunes 2 de marzo, la Quinta Guadalupe de Colombres acogió la presentación del libro “Del Asturias patria querida y otras historias”, del etnógrafo y folclorista Fernando M. de la Puente Hevia. La cita reunió a cerca de un centenar de asistentes y estuvo acompañada de una actuación musical con el que se cerró el acto acto.

Público asistente al acto | La Región Internacional

El director del Archivo de Indianos-Museo de la Emigracón, Santiago González Romero, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes.Romero, glosó la figura de Fernando M. de la Puente Hevia y aseguró que el archivo se comprometió a financiar la obra debido a su interés histórico y cultural. Por cierto, que libro, ya se encuentra a la venta en la librería Cervantes.

El director del Archivio, Santiago García durante la presentación | La Región Internacional

La obra de de la Puente analiza los orígenes del himno asturiano “Asturias, patria querida”, y muestra como su letra y melodía son fruto de un proceso de ida y vuelta entre distintos países y culturas. Según De la Puente, la letra surgió en La Habana de la mano del músico cubano Ignacio Piñeiro, hijo de un emigrante de Grado, mientras que la melodía que hoy todos reconocen llegó desde la Silesia polaca, traída por mineros emigrantes que trabajaron en las Cuencas asturianas.

Durante la presentación, el autor explicó cómo la canción viajó en los barcos de regreso a Asturias, donde fue adaptándose al folclore local y fusionándose con otras coplas y estribillos hasta consolidar la estrofa que se ha mantenido hasta hoy. Además, señaló la importancia de Dionisio de la Huerta en su consagración como himno oficial: fue en 1951, durante la salida del Descenso Internacional del Sella, cuando la melodía se desvinculó de connotaciones políticas y se convirtió en símbolo de identidad para todos los asturianos.

El conferenciante durante su intervención | La Región Internacional

La investigación de De la Puente, fruto de veinte años de trabajo de campo en países como Argentina, Cuba y Polonia, no solo rastrea el origen del himno, sino que muestra cómo la canción refleja la historia de la emigración, el mestizaje cultural y la apertura de Asturias al mundo.

Marcos Niño en el centro de la imagen, conversa con Santiago Romero y María Antonia Fernández Felgueroso | La Región Internacional

Marcos Niño, temporalmente al frente de las Políticas de Emigración y Retorno

El acto celebrado ayer en contó con la presencia del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, al frente desde hace solo unos días de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, cargo que asume de manera temporal durante la baja maternal de Olaya Romano.

Actuación musical al final del acto | La Región Internacional

El cierre de presentación del libro, editado por la Fundación Archivo de Indianos de Colombres, incluyó música en directo que evocó la historia del himno y un brindis con vino español, cubano y alma polaca, haciendo honor al recorrido internacional de la canción.