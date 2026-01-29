Canarias apuesta por la internacionalización para reforzar el valor de su industria turística

Canarias quiere dar un paso más en la evolución de su modelo turístico poniendo el foco en la internacionalización del conocimiento y la tecnología desarrollados en el Archipiélago. Ese fue el mensaje central lanzado por el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, durante la firma del acuerdo entre Proexca y Excelcan, un convenio que marca la hoja de ruta de ambas entidades para 2026.

Cabello destacó que el turismo canario, que actualmente genera 23.000 millones de euros, necesita crecer no solo en volumen, sino en valor añadido, apostando por la exportación del know-how acumulado durante décadas. “Hay muchas empresas que en Canarias llevan trabajando décadas y se trata de ser competitivas y poner eso en valor internacionalmente, a través de la inteligencia artificial, la base tecnológica y la transferencia del conocimiento”, señaló.

El presidente de Proexca aseguró que este cambio de enfoque persigue desplazar el centro de gravedad de la economía canaria desde la prestación de servicios tradicionales hacia la exportación de soluciones, tecnología y conocimiento experto, capaces de competir en mercados exteriores. En este sentido, el acuerdo con Excelcan se concibe como una herramienta clave para posicionar a Canarias como un referente internacional en gestión turística avanzada.

La estrategia cobra especial relevancia ante un contexto económico global marcado por la incertidumbre y la desaceleración prevista para 2026, lo que refuerza la necesidad de diversificar y blindar el sector turístico. Para ello, el plan de acción contempla la proyección exterior de toda la cadena de valor turística —desde la gestión hotelera y la conectividad aérea hasta la digitalización, la sostenibilidad y la formación— con Cabo Verde y Senegal como mercados prioritarios.

En este marco, Cabello defendió el papel de Proexca como instrumento del Gobierno de Canarias para acompañar a las empresas en su salto internacional, facilitando su acceso a nuevos mercados y contribuyendo a generar empleo cualificado y estable. “La internacionalización es el vehículo más eficaz para diversificar la economía y fortalecer nuestro tejido empresarial”, remarcó.

La firma del acuerdo se celebró en el pabellón 12 de Fitur, junto al stand “Canarias, nuestra mejor versión”, donde Proexca acompañó a 13 empresas tecnológicas canarias con proyectos innovadores ligados al turismo inteligente, sostenible y responsable, reforzando el mensaje lanzado por Cabello: Canarias no solo recibe turismo, también exporta conocimiento.