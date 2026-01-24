Canarias consolida su modelo turístico sostenible con récord de facturación, empleo y rentabilidad

Canarias avanza de forma decidida hacia un modelo turístico centrado en la calidad del destino, la sostenibilidad y la redistribución real de la riqueza generada por el sector. Los datos económicos y sociales de 2025 reflejan una transformación del modelo tradicional, basada no en el aumento del volumen de visitantes, sino en el crecimiento del valor añadido y del gasto por turista.

El archipiélago cerró 2025 con una facturación turística superior a los 23.000 millones de euros, lo que supone un incremento de 680 millones respecto a 2024 y 8.900 millones más que en el ejercicio prepandemia. En términos reales, descontando la inflación acumulada desde 2019, el crecimiento del sector alcanza el 41%, consolidando una evolución sostenida del gasto por visitante y de la rentabilidad del destino.

Durante el año pasado, Canarias recibió 18,4 millones de turistas, una cifra estable en volumen, pero con un impacto económico muy superior. Los indicadores de rentabilidad del sector alojativo se mantuvieron en máximos históricos: el ADR (tarifa media diaria) creció un 5,5% y el RevPAR (ingresos por habitación disponible) aumentó un 6%, ambos por encima de la inflación anual (3%), lo que confirma un crecimiento real del valor generado por el turismo.

El empleo también ha acompañado esta evolución. Según la Encuesta de Población Activa, el sector turístico alcanzó en 2025 las 280.534 personas empleadas, un 4% más que en 2024, mientras que la afiliación a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viajes se situó en 180.767 trabajadores, con un crecimiento interanual del 2%. Esta dinámica ha contribuido de forma directa a situar la tasa de paro en Canarias en mínimos históricos.

En el ámbito social, uno de los principales hitos del año fue la firma de los nuevos convenios colectivos en ambas provincias, que supusieron un incremento salarial del 10% para los más de 280.000 trabajadores del sector turístico, reforzando el impacto directo del crecimiento económico en las rentas laborales.

El modelo se apoya también en una transformación normativa y territorial. La Ley de Turismo Vacacional ha permitido avanzar en la regulación del sector, con efectos positivos tanto en la ordenación de la oferta como en el acceso a la vivienda. A ello se suma la implantación de medidas de protección ambiental, con control de accesos y tasas en espacios naturales estratégicos como el Teide, el Roque Nublo, Masca, Tinajo o entornos de alta fragilidad ecológica, orientadas a reducir la presión turística y preservar el patrimonio natural.

La estrategia se completa con una apuesta clara por el consumo de producto local, la sostenibilidad medioambiental, la profesionalización del sector y la colaboración público-privada como ejes estructurales del nuevo modelo turístico del archipiélago.

En este contexto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó el avance del archipiélago hacia un modelo turístico más sostenible que profundiza “en la calidad del destino” y en que “la riqueza que genera el sector beneficie a todos los canarios y las canarias”, destacando que el crecimiento del turismo debe medirse por su impacto social, económico y ambiental, y no solo por el número de visitantes.