Canarias impulsa nuevas vías de cooperación con Cuba para apoyar a los canarios y sus descendientes

El Gobierno de Canarias trabaja en la búsqueda de nuevas vías de cooperación y ayuda con Cuba, especialmente en los ámbitos social y sanitario, con el objetivo de mejorar la atención a los canarios, canarias y sus descendientes que residen en la isla caribeña. Esta línea de actuación se enmarca en la política del Ejecutivo autonómico de fortalecer los lazos históricos y humanos con los territorios de la emigración canaria.

En este contexto, el director general de Emigración, José Téllez Ledesma, participó recientemente en una reunión con la entidad Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba, una iniciativa social de gran relevancia en Cuba y considerada un referente en la atención comunitaria y el desarrollo social. A través de este proyecto, el Gobierno de Canarias comenzará a trabajar de forma coordinada en distintos ámbitos de actuación orientados al apoyo de la comunidad canaria en el país.

El presidente canario, Fernando Clavijo y el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo durante el encuentro | Gobcan

Hace algunos meses, José Téllez ya había mantenido un encuentro de trabajo con representantes de las entidades Cubanarias, junto a responsables de las áreas de Sanidad y Bienestar Social del Ejecutivo autonómico. Estas reuniones tuvieron como finalidad establecer líneas de actuación compartidas, reforzar la cooperación institucional y social y avanzar en la creación de sinergias y una hoja de ruta común que permita ofrecer respuestas más eficaces a las necesidades detectadas entre la colectividad canaria residente en Cuba.