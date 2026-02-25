Canarias impulsa un proyecto de apoyo a micro-emprendimientos con la Universidad de La Laguna

El director general de Emigración de Presidencia, José Téllez Ledesma, ha mantenido una reunión de trabajo con los responsables del departamento de emprendimiento de la Fundación General Universidad de La Laguna para avanzar en una iniciativa destinada a apoyar micro-emprendimientos promovidos por canarios y sus descendientes en países como Venezuela, Uruguay y Argentina.

El encuentro ha servido para asesorar y perfilar esta propuesta, que pretende ofrecer acompañamiento técnico, formativo y de vinculación empresarial a personas vinculadas a la diáspora canaria que desean poner en marcha iniciativas productivas en sus países de residencia. La actuación se enmarca en las políticas de fomento del emprendimiento y de atención a la emigración que desarrolla la Dirección General de Emigración, con el objetivo de reforzar los lazos entre Canarias y su comunidad residente en el exterior y de impulsar el desarrollo económico y social a través de actividades emprendedoras.

Según explicaron fuentes de la administración regional, el proyecto incluirá acciones de asesoramiento para la creación y consolidación de pequeñas empresas, formación en habilidades empresariales, así como posibles mecanismos de apoyo para facilitar el acceso a financiación y redes de contactos, en coordinación con entidades locales y con el tejido universitario.

La reunión con la Fundación General de la Universidad de La Laguna —vinculada a uno de los principales centros educativos del archipiélago— permitirá diseñar herramientas específicas orientadas a fortalecer las capacidades de emprendedores canarios y de sus familias en el exterior, poniendo énfasis en la adaptación a los contextos productivos locales y el establecimiento de vínculos con Canarias.