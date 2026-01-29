Cándido Hermida, de ebanista a referente mundial del tejido productivo gallego

La Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) ha entregado este lunes el Premio Liderazgo Empresarial en su XV edición a Cándido Hermida, presidente del Grupo Cándido Hermida, en un acto celebrado en Oleiros que reunió a más de 200 representantes del ámbito político, empresarial y social gallego.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, destacó que Hermida “ejemplifica los valores del emprendimiento, la vocación de internacionalización, el liderazgo responsable y el compromiso con el territorio”, subrayando además su contribución decisiva al avance del sector de la madera en Galicia y al progreso industrial y económico de la Comunidad. Fontenla recordó que la trayectoria del empresario ferrolterrano es “una historia de trabajo, visión a largo plazo y fidelidad a unos valores”, capaz de transformar un taller de ebanistería artesanal fundado en 1984 en Narón en un grupo empresarial de referencia internacional, presente hoy en más de 500 ciudades de 80 países.

Durante su intervención, Fontenla puso en valor el papel del Grupo Cándido Hermida como motor económico de Ferrolterra, con más de 600 trabajadores y 60.000 metros cuadrados de instalaciones industriales, y destacó su implicación en la vertebración del tejido productivo gallego a través de iniciativas como el Clúster de la Madera y el Diseño de Galicia y el CIS Madera.

Cándido Hermida recibiendo el galardón | Galicia Aberta

Por su parte, Cándido Hermida agradeció la concesión del premio y quiso hacerlo extensivo “a todas las personas que forman el equipo humano del Grupo, a amigos, colaboradores, proveedores y clientes”, con una mención especial a Inditex, de quien destacó que “su confianza desde hace más de treinta años ha sido y sigue siendo el motor de crecimiento de nuestro grupo”. El empresario recordó sus inicios con emoción y aseguró que el tesón, la dedicación y la ilusión han marcado un camino no exento de dificultades, pero compartido con un equipo al que definió como “mi gente”. Hermida dedicó también el galardón a su familia, a sus hijas, nietos y a su esposa Isabel.

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; así como alcaldes de Oleiros, Ferrol, Narón y Valdoviño, representantes de la Diputación de A Coruña y del empresariado gallego.

El Premio Liderazgo Empresarial, que alcanza en 2026 su decimoquinta edición, distingue a empresarios y empresarias gallegos cuya trayectoria y aportación económica y social trascienden el ámbito territorial de Galicia, consolidándose como referentes del tejido productivo.

En el cierre del acto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, elogió la figura de Cándido Hermida como “o vivo exemplo de que a Galicia Calidade non se improvisa: tállase con décadas de traballo ben feito”, destacando su capacidad para crecer desde Galicia hacia el mundo sin perder la esencia del oficio ni el arraigo al territorio.