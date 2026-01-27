¿Qué es el número D-U-N-S de una empresa y cómo solicitarlo?

Imagina que una empresa española quiere vender sus productos a una multinacional en Estados Unidos. Antes de firmar un contrato, el comprador exige comprobar que la otra parte existe, que es legítima y que puede cumplir sus compromisos. En una economía globalizada como la actual, con cadenas de suministro complejas, no basta con un simple NIF: se necesitan estándares internacionales que permitan identificar y verificar una empresa de forma rápida y confiable.

Ahí es donde entra en juego el número DUNS: un identificador global que ya utilizan millones de empresas y organismos para tomar decisiones informadas y reducir riesgos en sus negocios internacionales.

¿Qué es el número DUNS?

El número DUNS es un identificador único de nueve dígitos asignado a cada empresa o entidad comercial en el mundo por la organización global Dun & Bradstreet, de la que Informa D&B es el partner exclusivo en España y Portugal.

Este número actúa como una huella digital empresarial: no solo reconoce formalmente la existencia de la compañía, sino que también permite vincular estructuras corporativas, filiales y sucursales dentro de un mismo grupo empresarial.

DUNS vs otros identificadores

A diferencia de otros números empresariales como el NIF, que son emitidos por autoridades gubernamentales y se usan principalmente en contextos nacionales, el número DUNS es un estándar internacional utilizado por empresas, bancos, organismos multilaterales y plataformas tecnológicas a nivel global.

Mientras que los números fiscales sirven para cuestiones tributarias, el DUNS se centra en la identidad comercial, la transparencia y la trazabilidad de datos empresariales entre organizaciones en cualquier país.

¿Es obligatorio tener un número DUNS?

Tener un número DUNS no es obligatorio en términos legales, pero cada vez es más requerido en múltiples escenarios de negocio. Por ejemplo, es necesario para procesos de alta en determinados programas empresariales internacionales y es requerido por industrias y asociaciones comerciales, incluyendo las Naciones Unidas, el gobierno federal de Estados Unidos, el gobierno australiano y la Comisión de la Unión Europea.

En algunos casos —como la publicación de apps en la Apple Store o la participación en ciertas licitaciones gubernamentales internacionales— el número DUNS es condición indispensable.

Ventajas de contar con un número DUNS

Contar con un número DUNS aporta beneficios estratégicos para tu empresa:

Certifica la identidad empresarial a nivel mundial , aportando credibilidad.

Facilita la gestión de riesgo al vincular datos de clientes, proveedores y matrices.

Mejora la fiabilidad en relaciones comerciales con socios, inversores y entidades financieras.

Abre puertas a negocios internacionales y plataformas tecnológicas que demandan este identificador.

Situaciones en las que puedes necesitar un número DUNS

Empresas de todo tamaño pueden enfrentarse a casos en los que el DUNS es clave:

Registrar tu empresa como proveedor internacional .

Solicitar créditos, financiamiento o participar en licitaciones públicas o privadas .

Participar en programas globales como Apple Developer Program .

Expandirte a mercados extranjeros o colaborar con grandes corporaciones.

También puede ayudar a un negocio conocer el número DUNS de las empresas con las que se relaciona:

Para fijar mejor los niveles de crédito al vincular ficheros de clientes con sus respectivas matrices.

Para crear perfiles de clientes , identificar los mejores y generar un perfil idóneo con el que buscar empresas gemelas.

Para mejorar la gestión de los proveedores, ayudando a identificar registros duplicados y recabando información sobre las empresas del mismo grupo, lo que mejora su poder de negociación.

¿Cómo obtener o consultar un número DUNS?

Desde la plataforma de eInforma puedes buscar y consultar el número DUNS de cualquier empresa si ya lo tiene asignado, directamente desde sus informes de empresa.

Si tu empresa aún no tiene número DUNS, también puedes solicitarlo directamente a través de eInforma. Las claves básicas del proceso son:

Proporcionar datos corporativos de tu empresa (nombre legal, dirección, contactos). Completar el formulario de solicitud online. Verificación de la información y emisión del número DUNS.

En la economía global de hoy, tener un número DUNS es mucho más que un requisito: es una herramienta estratégica para crecer y competir internacionalmente. Aporta credibilidad, facilita relaciones comerciales y te coloca en el radar de clientes, proveedores e instituciones que operan más allá de las fronteras, además de ayudarte a gestionar tu propia cartera de clientes y proveedores.