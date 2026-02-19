Cantabria pone en marcha el registro oficial de sus Casas en el exterior

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el decreto que regula la creación y el registro de las Casas de Cantabria, una norma que actualiza su marco jurídico y ordena la red de entidades repartidas por España y el extranjero. La medida, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, desarrolla la Ley autonómica y establece criterios de actividad, transparencia y representatividad para consolidar el vínculo con los cántabros en el exterior.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que la norma cumple uno de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en sus encuentros anuales con estas asociaciones y responde a la voluntad del Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga de “cuidar el legado” de las Casas y mantener viva la identidad cántabra fuera de la región.

El decreto fija por primera vez procedimientos homogéneos para el reconocimiento, la posible fusión y, en su caso, la revocación de estas entidades, además de introducir mecanismos de verificación periódica y actualización de datos. El objetivo es garantizar que el registro refleje una red activa y operativa.

En paralelo, el Ejecutivo regional tramitará las subvenciones nominativas de 2026 mediante un decreto de concesión directa, ante la situación de prórroga presupuestaria. En los dos últimos años, la financiación destinada a las Casas de Cantabria ha aumentado hasta los 466.800 euros, un 23 % más que en 2023, y también se ha reforzado el apoyo a la difusión del folclore cántabro a través de convenios específicos.