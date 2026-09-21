Cantabria creará una comunidad digital para conectar a los cántabros en el mundo

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado la creación de una comunidad digital de cántabros en el mundo destinada a conectar a quienes residen fuera de la región, favorecer el intercambio de experiencias, impulsar iniciativas conjuntas y mantener vivo el vínculo con Cantabria.

Buruaga realizó este anuncio durante el XII Encuentro de Casas de Cantabria, celebrado en Meruelo, donde destacó que esta nueva herramienta pretende convertirse en un “espacio común de participación y colaboración” capaz de generar redes profesionales, fomentar el emprendimiento y facilitar la atracción de talento.

La iniciativa contará también con la participación de las Casas de Cantabria, con el objetivo de crear una comunidad digital interconectada que permita estrechar los vínculos entre los cántabros residentes en el exterior y su tierra de origen.

Durante el encuentro, la presidenta anunció además la creación de un premio anual para las Casas de Cantabria que desarrollen la actuación más original y representativa de la cultura, la historia y los atractivos de la Comunidad. El galardón se entregará en el marco de estos encuentros anuales.

Otro de los ejes planteados por el Ejecutivo autonómico es el relevo generacional de los centros regionales. Para ello, se estudian medidas como la incorporación de cláusulas estatutarias que favorezcan la participación de los jóvenes y el desarrollo de una estrategia de contenidos digitales que permita proyectar una imagen “moderna, actual y dinámica” de las Casas de Cantabria.

1,4 millones de euros para las Casas de Cantabria

Buruaga recordó durante su intervención algunos de los compromisos asumidos por el Gobierno regional durante esta legislatura, entre ellos el incremento de las ayudas destinadas a las asociaciones cántabras en el exterior, el adelanto de los pagos para facilitar la organización de actividades, la creación del registro de Casas de Cantabria y la celebración de reuniones telemáticas periódicas.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, destacó que la inversión destinada a las Casas de Cantabria ha aumentado durante los últimos tres años hasta alcanzar los 1,4 millones de euros.

Urrutia anunció además que el próximo 23 de septiembre se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria las ayudas destinadas a obras e infraestructuras de estos centros, dotadas con 110.000 euros.

La consejera también puso en valor que las subvenciones nominativas correspondientes a este año fueron abonadas en abril, pese a la ausencia de presupuesto, y destacó la utilidad de las reuniones telemáticas mantenidas con las Casas.

20 centros participaron en el encuentro

El XII Encuentro de Casas de Cantabria reúne a representantes de 20 de los 23 centros regionales que la Comunidad mantiene repartidos por España y América, con presencia en países como Argentina, Cuba, México y Chile.

Durante la reunión de trabajo entre el Gobierno cántabro y las Casas se presentó además un estudio elaborado por la Universidad de Cantabria sobre el reto del relevo generacional y se renovaron los miembros de la Comisión Permanente. A este órgano se incorporaron representantes de las Casas de Valencia, Mallorca, Barcelona, Camagüey, Buenos Aires y Valparaíso.

Buruaga reivindicó el papel de estos centros como vínculo entre Cantabria y los cántabros residentes fuera de la Comunidad y aseguró que el objetivo del Ejecutivo no es únicamente consolidar las Casas existentes, sino también favorecer la creación de nuevos centros dentro del territorio nacional.

“Cantabria es mucho más que un territorio, es un sentimiento que te une para siempre a nuestra tierra, a su historia y a sus gentes”, proclamó la presidenta, quien definió las Casas de Cantabria como “la máxima demostración de fidelidad” a la región y “el faro que proyecta nuestra región más allá de nuestras fronteras”.

El encuentro, celebrado en la comarca de Trasmiera, continúa hasta este sábado con distintas actividades, entre ellas visitas al Faro de Ajo y al Ecoparque de Trasmiera, en Arnuero.