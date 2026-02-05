Cantabria explora nuevas oportunidades comerciales con El Salvador

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha recibido este martes en su despacho a la embajadora de la República de El Salvador en España, Anabella Machuca, en un encuentro orientado a reforzar los vínculos institucionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración económica entre ambos territorios.

Durante la reunión, Buruaga dio la bienvenida a la embajadora y le trasladó la disposición del Gobierno cántabro a impulsar las relaciones comerciales con El Salvador, un país al que Cantabria exporta más de 3,5 millones de euros anuales, principalmente en material industrial y tecnológico, bienes de consumo y productos agroalimentarios.

Aunque estas cifras representan en torno al 0,1 % del total de las exportaciones cántabras, la presidenta destacó que se mantiene una tendencia de crecimiento sostenida en los últimos años y subrayó el alineamiento entre la estructura industrial de Cantabria y la demanda salvadoreña de bienes procedentes de España.

Buruaga puso también el foco en el aumento de la inversión española en El Salvador, un contexto que, a su juicio, abre un espacio real para que empresas cántabras se incorporen a nuevos proyectos y cadenas de valor en sectores estratégicos como la construcción, la tecnología, el turismo, los servicios financieros, la salud, la manufactura industrial y las energías limpias.

La reunión con la presidenta se enmarca en la visita oficial que la embajadora Anabella Machuca realiza a Cantabria, que incluye además un encuentro de trabajo con Sodercan y una reunión con empresarios cántabros en la Universidad Europea del Atlántico, con el objetivo de fortalecer los contactos económicos y empresariales entre ambas partes.