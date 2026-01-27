Cantabria recuperará la ruta aérea con París y alcanzará un récord histórico de destinos desde el aeropuerto Seve Ballesteros

El Gobierno de Cantabria ha licitado el contrato de servicios de marketing para impulsar la recuperación de la conexión aérea con París, una ruta estratégica que volverá a operar con dos vuelos semanales durante todo el año desde el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.

La actuación se canaliza a través de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR) y tiene como objetivo reforzar la promoción de Cantabria en el mercado francés, atraer nuevos visitantes, estimular la economía regional a través del turismo y consolidar la proyección internacional de la comunidad.

Según el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el presupuesto base de licitación asciende a 786.500 euros (IVA incluido). El contrato tendrá una duración inicial de doce meses, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro años, y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del 26 de febrero.

Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta aspectos como la conectividad con Cantabria, con un mínimo de 190 operaciones anuales, así como el alcance y el impacto de las acciones promocionales tanto en soportes digitales como en medios offline de las compañías aéreas.

La recuperación de la ruta con París se produce después de que Ryanair dejara de operar esta conexión durante el invierno, y se suma a las licitaciones ya iniciadas para nuevas rutas con Tirana y Milán.

Además, para la próxima temporada de verano ya están adjudicadas conexiones con Almería, Jerez, Vigo, Lanzarote y Sofía, ampliando de forma notable la red aérea del aeropuerto cántabro.

Con esta planificación, el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander conectará el próximo verano con un total de 30 destinos, de los cuales 16 serán nacionales y 14 internacionales.