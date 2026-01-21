Casa de América acoge la exposición ‘El cuerpo errante’, un recorrido por la memoria del exilio español

La Galería Casa de América–ABANCA acoge hasta el próximo 14 de febrero la exposición "El cuerpo errante. Exilio español 1939–1975", una muestra que invita a recorrer la memoria del destierro republicano a través de objetos, imágenes y documentos cargados de significado personal y colectivo.

Fotos familiares de la exposición | Casa de América

La exposición propone una mirada íntima al exilio como experiencia vital marcada por la ausencia, la resistencia y la transmisión de afectos e ideas. Cartas, fotografías, objetos cotidianos y materiales conservados durante décadas reconstruyen las huellas de quienes se vieron obligados a abandonar España tras la Guerra Civil y durante la dictadura.

La muestra, realizada por el proyecto "Mapas de Memoria" de la UNED en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se articula en seis espacios expositivos que abordan el exilio desde distintas perspectivas. Entre ellas, la correspondencia y la voz como vínculo con el hogar perdido, los objetos ocultos y transportados en la huida, el contraste entre las imágenes del turismo y la realidad del destierro, las historias silenciadas de las mujeres exiliadas y los “desvanes” simbólicos donde se guarda aquello que acompaña a quien se marcha.

Retazos de telas con cartas | Casa de América

"El cuerpo errante" puede visitarse con entrada libre, hasta completar aforo, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 19.30 horas y los sábados de 11.00 a 15.00 horas. Domingos y festivos permanece cerrada. La exposición se presenta como una invitación a acercarse a la historia del exilio español desde sus rastros materiales y emocionales, poniendo el foco en la memoria, la identidad y la experiencia humana del desplazamiento forzado.