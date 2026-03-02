Casa de América inaugura la segunda edición del ciclo “Mujeres hispanas: creadoras de la Historia y la Cultura en español”

La Casa de América inaugurará el próximo 10 de marzo, en Madrid, la segunda edición de su ciclo cultural “Mujeres hispanas: creadoras de la Historia y la Cultura en español”.

La presentación del ciclo se abrirá con la conferencia titulada “Una monárquica en tiempos de revolución: María Antonia Bolívar (1777–1842)”, dedicada a la hermana del Libertador de América, cuyo papel durante el proceso independentista de Venezuela ha sido tradicionalmente menos conocido.

La historiadora Inés Quintero será la encargada de abordar esta figura desde una perspectiva humana y compleja, alejándose de los relatos patrióticos clásicos y resaltando cómo sus convicciones, lealtad a la Corona y defensa de sus principios retaron las normas de su época.

El acto, tendrá en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América, y reunirá a expertos y público interesado en la historia y la cultura. Contará con la participación de Bartolomé González Jiménez, Leticia Espinosa de los Monteros e Inés Quintero, quienes debatirán sobre la vida y el legado de María Antonia Bolívar, explorando su relevancia más allá de su vínculo familiar con Simón Bolívar.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Círculo de Orellana y la Comunidad de Madrid, y busca visibilizar el papel de las mujeres en procesos históricos, culturales y sociales que han marcado la identidad de los pueblos hispanohablantes.

La entrada a las conferencias es gratuita con inscripción previa, y puede seguirse a través del canal de YouTube de Casa de América.