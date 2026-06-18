La Casa de América de Madrid recupera la memoria de las comunidades latinas en Estados Unidos con la exposición inmersiva

La Casa de América presenta desde el próximo 25 de junio la exposición inmersiva American Latinos 1935–1945, una muestra que recupera la historia y la diversidad de las comunidades hispanas en Estados Unidos a través de cerca de 300 retratos conservados en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La exposición, creada por el cineasta Alberto Ferreras, llega a Madrid tras su paso por Nueva York y Lisboa y propone un recorrido audiovisual por la vida cotidiana de distintos grupos latinos en Estados Unidos durante los años treinta y cuarenta, una etapa marcada por profundas transformaciones sociales y económicas.

A través de fotografía, música y narración, la muestra reúne imágenes de familias españolas en Nuevo México, agricultores mexicanos en California, cazadores canarios en Luisiana, campesinos de Puerto Rico y pastores vascos en Idaho y Nevada, reflejando la diversidad de orígenes y experiencias de las comunidades hispanas en el país.

El proyecto incorpora trabajos de algunos de los fotógrafos más destacados de la época, como Dorothea Lange, Jack Delano, Russell Lee, John Collier Jr., Marion Post Wolcott y Arthur Rothstein.

Más allá de su valor artístico, American Latinos 1935–1945 ofrece una mirada histórica sobre la construcción de la identidad latina en Estados Unidos, mostrando la complejidad de unas comunidades que contribuyeron al desarrollo económico, social y cultural del país.

La exposición forma parte de la programación de la Casa de América con motivo del 250 aniversario de la configuración de Estados Unidos, una conmemoración que en 2026 servirá para impulsar espacios de reflexión sobre la historia, la cultura y las relaciones del país con el resto del continente americano.

Las imágenes de la muestra proceden de la división de impresos y fotografías de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y de la colección FSA/OWI.

American Latinos 1935–1945 podrá visitarse en la Galería Casa de América-ABANCA, en la Sala Frida Kahlo B, del 25 de junio al 30 de septiembre. La entrada será libre hasta completar aforo. La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes de 11.00 a 19.30 horas y los sábados de 11.00 a 15.00 horas. Permanecerá cerrada domingos y festivos.