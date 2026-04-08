"Todo empieza con ausencia" la exposición que recorre América desde la memoria, la migración y la resiliencia

Una de las fotografías más icónicas de la muestra- una mujer con sus 8 nietos

La Casa de América acogerá del 17 de abril al 30 de mayo la exposición Todo empieza con ausencia, un proyecto de la fotógrafa y cineasta documental Marian Carrasquero que reúne imágenes tomadas entre 2023 y 2025 en distintos puntos del continente americano.

La muestra se articula en torno a tres ejes —ausencia, resiliencia y transformación— y propone un recorrido por historias que atraviesan la experiencia femenina, la infancia y la migración. A través de las imágenes, Carrasquero pone el foco en las vidas de quienes resisten y se reconstruyen en contextos de adversidad, explorando la capacidad humana de reinventarse frente a la pérdida.

“En este trabajo busco pausas, pero también espacios donde la imagen respire; donde la emoción se haga tangible y la poesía de la experiencia humana conviva con la dureza de las circunstancias”, explica la autora. Cada fotografía, añade, invita a mirar más allá de lo visible y a conectar con experiencias que, aunque lejanas, apelan a lo universal.

La exposición ha sido comisariada por Sergio Antoranz, profesor en la Universidad de Alcalá y especialista en arte y estudios culturales, y se enmarca en la programación especial con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos.

Con esta muestra, la Casa de América inaugura una serie de actividades destinadas a reflexionar sobre las distintas realidades del continente americano, así como sobre los procesos históricos, políticos y culturales que han marcado su evolución y su relación con el resto del mundo.

"Todo empieza con ausencia" podrá visitarse en el Jardín García Márquez y la Galería del Palacio, con entrada libre hasta completar aforo, de lunes a viernes en horario de 11:00 a 19:30 horas y los sábados de 11:00 a 15:00.