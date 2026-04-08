"Todo empieza con ausencia" la exposición que recorre América desde la memoria, la migración y la resiliencia
MUESTRA FOTOGRÁFICA
La fotógrafa Marian Carrasquero presenta una muestra que reúne imágenes tomadas entre 2023 y 2025 en distintos puntos del continente americano, en el marco del 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos
La Casa de América acogerá del 17 de abril al 30 de mayo la exposición Todo empieza con ausencia, un proyecto de la fotógrafa y cineasta documental Marian Carrasquero que reúne imágenes tomadas entre 2023 y 2025 en distintos puntos del continente americano.
La muestra se articula en torno a tres ejes —ausencia, resiliencia y transformación— y propone un recorrido por historias que atraviesan la experiencia femenina, la infancia y la migración. A través de las imágenes, Carrasquero pone el foco en las vidas de quienes resisten y se reconstruyen en contextos de adversidad, explorando la capacidad humana de reinventarse frente a la pérdida.
“En este trabajo busco pausas, pero también espacios donde la imagen respire; donde la emoción se haga tangible y la poesía de la experiencia humana conviva con la dureza de las circunstancias”, explica la autora. Cada fotografía, añade, invita a mirar más allá de lo visible y a conectar con experiencias que, aunque lejanas, apelan a lo universal.
La exposición ha sido comisariada por Sergio Antoranz, profesor en la Universidad de Alcalá y especialista en arte y estudios culturales, y se enmarca en la programación especial con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos.
Con esta muestra, la Casa de América inaugura una serie de actividades destinadas a reflexionar sobre las distintas realidades del continente americano, así como sobre los procesos históricos, políticos y culturales que han marcado su evolución y su relación con el resto del mundo.
"Todo empieza con ausencia" podrá visitarse en el Jardín García Márquez y la Galería del Palacio, con entrada libre hasta completar aforo, de lunes a viernes en horario de 11:00 a 19:30 horas y los sábados de 11:00 a 15:00.
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