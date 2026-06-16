La Casa de Galicia en Bilbao un siglo de historia como referente de la identidad gallega en Euskadi

La Casa de Galicia en Bilbao cumple cien años de vida convertida en uno de los grandes referentes de la presencia gallega en Euskadi. La entidad, fundada en 1926, celebra su centenario con un amplio programa cultural e institucional que pone en valor una trayectoria marcada por la defensa de la cultura, las tradiciones y los vínculos con Galicia.

El acto central de la conmemoración tuvo lugar en el Bilbao Arena y reunió a representantes institucionales y miembros de la colectividad gallega. La jornada incluyó la proyección de un vídeo conmemorativo, intervenciones oficiales, la interpretación de un aurresku y del himno gallego, además de diferentes actividades culturales desarrolladas entre el 11 y el 14 de junio.

Durante este siglo de historia, la Casa de Galicia en Bilbao ha sido un punto de encuentro para varias generaciones de gallegos y gallegas residentes en Euskadi, manteniendo vivas sus raíces y reforzando los lazos entre ambas comunidades. Actualmente, más de 34.000 personas nacidas en Galicia residen en el País Vasco.

Antonio Rodriguez Miranda con la directiva del Centro Gallego de Burgos | Galicia Aberta

El aniversario coincide además con otro hito para la comunidad gallega en Euskadi, ya que el Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo celebra este año su 125 aniversario, reflejo de la importancia del movimiento asociativo gallego fuera de Galicia.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó en el acto central del centenario y destacó el papel de estas entidades como “hogar de encuentro, apoyo y unión para miles de gallegos y gallegas lejos de su tierra”. Miranda subrayó que la Casa de Galicia en Bilbao representa “cien años de galleguidad viva en Euskadi” y puso en valor su contribución para mantener la cultura y la identidad gallega a lo largo de generaciones.

El representante de la Xunta felicitó también a la nueva directiva, presidida por José Ignacio Alonso, y aseguró que estas entidades “representan lo mejor de la galleguidad: memoria, identidad, solidaridad y compromiso con el futuro”.