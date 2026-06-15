“Lazos históricos” entre Vilanova de Arousa y Cuxhaven al hilo de la emigración

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha participado en la inauguración de la primera edición de Unindo xeracións, un encuentro organizado por el ayuntamiento de Vilanova de Arousa para conmemorar los 25 años de hermandad con la ciudad alemana de Cuxhaven, fruto de los "lazos históricos" derivados de la emigración gallega hacia esta localidad germana.

Durante el acto, José González ha puesto en valor la contribución de los miles de gallegos que emigraron a Cuxhaven buscando nuevas oportunidades, sin renunciar a su identidad o a sus lazos con su tierra.

Es más, ha resaltado el papel desempeñado por muchos de ellos en la industria pesquera y conservera, a la que aportaron experiencia y saber hacer, contribuyendo tanto a su desarrollo económico como al fortalecimiento de los vínculos humanos entre ambos territorios.

Así pues, el conselleiro ha incidido en que la relación entre Vilanova de Arousa y Cuxhaven constituye un ejemplo del legado de la emigración gallega y de su capacidad para generar lazos duraderos.

Apoyo a las entidades gallegas del exterior

En su intervención, José González ha puesto también el foco en la labor de la colectividad gallega asentada en Alemania en la preservación de la cultura, la lengua y las tradiciones de Galicia, así como en su transmisión a las nuevas generaciones.

Se ha referido, en particular, al Centro Cultural Galego de Cuxhaven, entidad que lleva casi cincuenta años promoviendo la cultura gallega y la convivencia entre la colectividad galega en la ciudad alemana a través de actividades culturales y sociales, además de contar con un grupo de gaitas y una coral.

El conselleiro José González en Vilanova | JOSE_LUIZ_OUBINA

En este contexto, ha subrayado el compromiso de la Xunta con la labor de las entidades gallegas del exterior como puente entre países y generaciones, al mantener vivo el sentimiento de pertenencia a Galicia y actuar como nexo entre la diáspora y la tierra de origen; algo que, como ha recordado, pudo comprobar en su reciente viaje institucional a Brasil.

La jornada, en la que también participó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, sirvió de paso para rendir homenaje a los emigrantes y a sus familias, así como para reafirmar los vínculos históricos que unen Vilanova de Arousa y Cuxhaven desde hace un cuarto de siglo.