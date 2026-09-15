El Casal Catalán de La Habana pide ayuda para seguir funcionando ante la crisis de Cuba

Atraviesa una situación "límite" en la que necesita apoyo para financiar material de oficina

Apoyo para el Casal Català en La Habana
Apoyo para el Casal Català en La Habana | Casal Català en La Habana

El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto sobre Cuba, que ha acrecentado los problemas ya existentes en la isla, y el bloqueo de las cuentas del Casal Català de La Habana por parte de las autoridades cubanas está llevando a la entidad a "una situación límite".

"Sin acceso a Internet, sin equipamiento informático al día, sin material de oficina..., el funcionamiento del casal se mantiene heroicamente gracias al compromiso personal y a la fuerte conciencia catalana de la actual junta directiva", han recalcado desde la entidad catalana del exterior más antigua en todo el mundo.

Es por ello que han apelado a la solidaridad para sobrellevar la "desastrosa" situación que están sufriendo.

Como han explicado, aprovecharon el nuevo viaje del Open Arms desde Cancún para encargar el traslado de "impresoras y material de oficina" junto con su cargamento de ayuda médica procedente de México. "Nuestra llamada de apoyo es para financiar este material", han explicado desde el casal, adjuntando un número de cuenta para recibir donativos.

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