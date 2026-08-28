Cataluña destina 580.000 euros adicionales a ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos de Venezuela y Colombia

La Generalitat de Cataluña destinó 580.000 euros adicionales a acción humanitaria para atender las consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, con especial atención a las necesidades relacionadas con el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene.

La ayuda fue canalizada por la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), mediante dos nuevos convenios con organizaciones humanitarias para intervenir en Venezuela y un convenio de emergencia con Cruz Roja para Colombia.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, explicó que la Generalitat quería mantener su apoyo durante una segunda fase de la emergencia, cuando las necesidades de la población afectada continuaban siendo importantes pese a que, con el paso de los días, suele disminuir la ayuda internacional.

En Venezuela, las actuaciones se desarrollarán en los estados de Falcón y La Guaira y estarán dirigidas a recuperar el acceso a agua segura, mejorar las condiciones de saneamiento y promover medidas de higiene y protección, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

El convenio suscrito con Oxfam Intermón contó con una financiación de 184.500 euros y permitió atender a unas 1.200 personas. Por su parte, Acción contra el Hambre recibió 245.000 euros para una intervención que alcanzará aproximadamente a 2.000 personas.

Ambos proyectos estuvieron orientados a cubrir necesidades básicas derivadas de los daños provocados por los terremotos y a mejorar las condiciones de vida de la población afectada.

En Colombia, la Generalitat activó un convenio de emergencia con Cruz Roja, al que destinó 150.000 euros, para responder a las necesidades básicas de las personas afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto.

La intervención, con una duración prevista de seis meses, se concentrará en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Entre las actuaciones previstas se incluyó la instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así como la distribución de depósitos y accesorios básicos para los hogares y lotes para el tratamiento de agua destinada al consumo humano.

Duch también destacó el papel desempeñado por la Delegación del Govern en Bogotá, que cubre los países andinos, durante los primeros días de la emergencia. La delegación colaboró con las comunidades catalanas y prestó apoyo a ciudadanos catalanes que necesitaban regresar a Cataluña o que habían perdido documentación.

Asimismo, trabajó junto a embajadas y consulados, mientras que desde Barcelona la Generalitat mantuvo contacto con las comunidades venezolana y colombiana para facilitar su apoyo a las personas afectadas y acompañar iniciativas de envío de material humanitario y recursos económicos a familiares y comunidades damnificadas.