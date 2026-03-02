El Casal de Catalunya abre sus puertas para redescubrir el legado catalán en Buenos Aires
VISITAS GUIADAS
El Casal de Catalunya en Buenos Aires pondrá en marcha a partir de este mes de marzo un nuevo ciclo de visitas guiadas destinado a acercar a la ciudadanía el legado histórico y la riqueza arquitectónica de la comunidad catalana en la ciudad.
Las visitas permitirá recorrer espacios emblemáticos de la institución, como el Teatro Margarita Xirgu, la Biblioteca Pompeu Fabra y sus distintas salas culturales, en un itinerario que combina historia, patrimonio y memoria colectiva. La iniciativa busca ofrecer una experiencia educativa y participativa que refuerce los vínculos con Buenos Aires y promueva el aprecio por una entidad que se ha consolidado como símbolo de identidad y cultura catalana en Argentina.
Desde la organización destacan que estas visitas no solo permitirán conocer la arquitectura y los espacios más representativos del edificio, sino también profundizar en la trayectoria del Casal como punto de encuentro de generaciones de inmigrantes y descendientes catalanes.
Las fechas y horarios se darán a conocer próximamente a través de las redes sociales de la institución, y las personas interesadas podrán solicitar información adicional en el correo electrónico info@casaldecatalunya.com
