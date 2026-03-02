El Casal de Catalunya abre sus puertas para redescubrir el legado catalán en Buenos Aires

Entrada del Casal de Catalunya en Buenos Aires
El Casal de Catalunya en Buenos Aires pondrá en marcha a partir de este mes de marzo un nuevo ciclo de visitas guiadas destinado a acercar a la ciudadanía el legado histórico y la riqueza arquitectónica de la comunidad catalana en la ciudad.

Las visitas permitirá recorrer espacios emblemáticos de la institución, como el Teatro Margarita Xirgu, la Biblioteca Pompeu Fabra y sus distintas salas culturales, en un itinerario que combina historia, patrimonio y memoria colectiva. La iniciativa busca ofrecer una experiencia educativa y participativa que refuerce los vínculos con Buenos Aires y promueva el aprecio por una entidad que se ha consolidado como símbolo de identidad y cultura catalana en Argentina.

Desde la organización destacan que estas visitas no solo permitirán conocer la arquitectura y los espacios más representativos del edificio, sino también profundizar en la trayectoria del Casal como punto de encuentro de generaciones de inmigrantes y descendientes catalanes.

Las fechas y horarios se darán a conocer próximamente a través de las redes sociales de la institución, y las personas interesadas podrán solicitar información adicional en el correo electrónico info@casaldecatalunya.com

.

El Consell de la Catalunya Exterior reclama reformas urgentes para garantizar los derechos democráticos de la diáspora

