El Consell de la Catalunya Exterior reclama reformas urgentes para garantizar los derechos democráticos de la diáspora

El derecho al voto de los catalanes residentes en el exterior centró buena parte de los debates y conclusiones de la reunión del Consell de la Catalunya Exterior, celebrada los días 12, 13 y 14 de enero, y que volvió a poner de manifiesto las graves dificultades que siguen afrontando miles de electores para ejercer plenamente sus derechos democráticos fuera del Estado español.

El Consell de la Catalunya Exterior es el principal órgano asesor, de consulta y participación de la ciudadanía catalana en el exterior en las políticas públicas del Govern. Está presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien delegó la presidencia del plenario en el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch. El órgano está integrado por 23 vocales procedentes de departamentos de la Generalitat con proyección internacional, representantes electos de la Catalunya exterior, entidades municipalistas y otras instituciones vinculadas a la acción exterior.

Durante el plenario celebrado el día 14 en el Palau de la Generalitat, el presidente Illa expresó su respaldo explícito a los más de 400.000 catalanes que viven fuera de Catalunya y subrayó que una de las dos grandes prioridades del Consell es garantizar que puedan ejercer su derecho a voto “de forma efectiva y sin obstáculos”. El jefe del Ejecutivo catalán reconoció que el actual sistema de voto exterior presenta déficits democráticos graves y defendió la necesidad de avanzar en soluciones estructurales.

Un sistema que sigue fallando a los electores en el exterior

La cuestión del voto exterior fue abordada de manera específica en el marco del seguimiento de la Resolución 298/XV del Parlament de Catalunya, que denuncia la vulneración de derechos democráticos de los residentes en el extranjero. En este contexto, el Consell fue consultado en los trámites de respuesta a dicha resolución y analizó los resultados de una encuesta impulsada por la Dirección General de Procesos Electorales y Democracia Directa del Departamento de Justicia.

Los datos presentados confirmaron una realidad ampliamente conocida por las comunidades catalanas en el exterior: un porcentaje muy elevado de electores no recibe la documentación electoral a tiempo o no logra completar unos trámites que consideran excesivamente complejos. Esta situación provoca que miles de votos potenciales no lleguen a emitirse en cada convocatoria electoral.

A partir de estos resultados, el Parlament elaborará un dictamen final que, tras ser consultado con el Consell de la Catalunya Exterior, será trasladado al Estado con propuestas concretas de mejora del sistema de voto exterior.

La vía catalana ante el bloqueo estatal

En este debate tuvo un papel destacado la intervención del representante de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes), que advirtió de que, a corto plazo, no es previsible una reforma del sistema desde el Congreso de los Diputados. Ante este escenario, explicó que se ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover una ley electoral catalana propia.

Esta propuesta contempla medidas de calado como el voto delegado, el voto electrónico, la creación de una Junta Electoral catalana propia y circunscripciones electorales específicas para los residentes en el exterior, con el objetivo de superar las limitaciones actuales y garantizar una participación real y efectiva de la diáspora catalana.

Reunión del Pleno del Consell Pleno de la Catalunya Exterior con la presencia de autoridades | Beth Magre

Representación exterior y trabajo previo

La reunión del Consell contó con la participación de los representantes de la Catalunya Exterior elegidos para el periodo 2025-2029 mediante un proceso electoral por zonas geográficas. Por Europa participan Elisenda Bujons (Stuttgart), Jordi Gairin (Luxemburgo) y Erika Casajoana (Bruselas); por América del Sur, Rosana Bianchi (Rosario) y Núria Amorós (Montevideo); por América del Norte, Josep Ligorred (Yucatán) y Roger Caballero (Vancouver); por el resto del mundo, Lluís Martí Magro (Tokio); y por las federaciones de entidades, Antoni Montserrat Moliner (FIEC).

Los días 12 y 13 de enero se celebraron jornadas intensivas de trabajo preparatorio entre estos vocales y el equipo de la Dirección General de la Catalunya Exterior, encabezado por su director general, Oriol Lázaro, y el jefe del Área de Atención a las Comunidades Catalanas en el Exterior, Joaquim Vila. De estos encuentros surgieron propuestas que conectan directamente el voto exterior con otros ámbitos clave, como el Registro de Catalanes en el Exterior y la identificación digital.

Registro, identificación digital y voto

La Comisión de Registro de Catalanes en el Exterior expuso las dificultades actuales del registro, subrayando que su complejidad y escasa usabilidad repercuten también en el acceso a derechos como el voto. Entre las propuestas planteadas figura mejorar la identificación digital de los catalanes en el exterior y estudiar la interoperabilidad del registro con el futuro Número de Identificación Consular (NICC) que proyecta el Estado, lo que podría facilitar trámites electorales y administrativos.

Un reto democrático de primer orden

El Consell de la Catalunya Exterior concluyó la reunión reafirmando que el voto exterior no es una cuestión técnica, sino un reto democrático de primer orden. La persistencia de obstáculos administrativos, la falta de fiabilidad en el envío de documentación y la ausencia de alternativas como el voto electrónico sitúan a decenas de miles de catalanes en una posición de desigualdad respecto a los residentes en Catalunya.

Con la creación de nuevas comisiones de trabajo para 2026 y el compromiso de seguir presionando tanto al Parlament como al Estado, el Consell se marca como objetivo avanzar hacia un modelo que garantice que la ciudadanía catalana en el exterior pueda participar plenamente en la vida política del país al que sigue vinculada, independientemente del lugar donde resida.