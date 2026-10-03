Los Casals Catalans de Europa abordan en Luxemburgo su renovación y futuro

La ciudad de Luxemburgo acogió entre el 25 y el 27 de septiembre la XVIII Trobada de Casals Catalans de Europa, un encuentro que reunió a representantes de comunidades catalanas de distintos países europeos para analizar los retos a los que se enfrentan estas entidades y definir las líneas de trabajo para los próximos años.

La cita se desarrolló en la sede del Centre Català de Luxemburg y en el Hotel Innside by Melià, con la organización del Centre Català de Luxemburg, presidido por Jordi Gairin.

En el encuentro participaron representantes de entidades catalanas de Roma, Stuttgart, Colonia, Copenhague, Lisboa, Basilea, Múnich, Lausana, Londres, París, Toulouse, Conflent, Luxemburgo, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Araba, Zúrich, Berlín, Ingolstadt, Noruega y Estocolmo, además de la Federació de Colles Castelleres Internacionals, Òmnium y la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC).

Debate sobre la política lingüística y la Cataluña Exterior

El programa contó con la participación de diferentes representantes del Govern de la Generalitat. El conseller de Política Lingüística, Xavier Vila, abrió una de las sesiones con una presentación sobre las políticas de su departamento, el Pacto Nacional por la Lengua y la enseñanza del catalán en el extranjero, asuntos que dieron paso a un amplio intercambio de opiniones con los representantes de los Casals.

También intervino el director general de la Cataluña Exterior, Oriol Lázaro, mientras que el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, realizó un análisis de las políticas del Govern dirigidas a las comunidades catalanas en el exterior. Duch recordó además su vinculación con Luxemburgo durante su etapa como miembro del Centre Català.

La FIEC presentó asimismo sus principales líneas de trabajo y diferentes asuntos relacionados con las comunidades catalanas en el exterior, entre ellos las medidas cautelares vinculadas a la aplicación de la denominada ‘Ley de Nietos’, la situación del Casal Català de La Habana, las propuestas sobre una futura ley de retorno y el Congreso de la Cataluña Exterior, además de los actos previstos con motivo del 30º aniversario de la federación.

¿Cómo debe ser un Casal Català del siglo XXI?

El eje central de la Trobada fue el debate sobre “¿Cómo debe ser un Casal Català del siglo XXI?”. Durante dos jornadas, los participantes compartieron experiencias y analizaron cómo adaptar estas entidades a una realidad social y asociativa diferente.

Las conclusiones identifican seis conceptos fundamentales: lengua, comunidad, participación, renovación generacional, organización sostenible y networking.

A partir de este análisis, los Casals establecieron tres grandes prioridades para los próximos cinco años: renovar y ampliar la comunidad, transformar los modelos de gestión y trabajar más intensamente en red.

Uno de los principales desafíos señalados fue la renovación generacional. Las entidades históricas afrontan dificultades para incorporar a jóvenes y garantizar el relevo de quienes llevan años asumiendo responsabilidades.

Los participantes defendieron, en este sentido, la necesidad de formar a las personas que asumirán la dirección de las entidades en el futuro y avanzar hacia estructuras más participativas, en las que las responsabilidades no recaigan exclusivamente sobre las juntas directivas.

Encuentros de la Trovada | FIEC

Menos burocracia y mayor estabilidad

La financiación y la relación con la Generalitat fueron otros de los asuntos que suscitaron debate. Los representantes reclamaron menos burocracia, mayor previsibilidad en las ayudas y una mejora en la coordinación entre las instituciones y las comunidades catalanas del exterior.

También se planteó la necesidad de buscar nuevas alianzas y fuentes de financiación que permitan garantizar la sostenibilidad de los Casals y reducir su dependencia de un reducido número de personas voluntarias.

Las entidades reclamaron además una mayor coordinación de calendarios y una relación más clara con las delegaciones del Govern en el exterior.

Otro de los objetivos es reforzar el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos entre los propios Casals. En este ámbito, la iniciativa Drive, impulsada por la FIEC, fue señalada como una posible herramienta para fortalecer la cooperación.

Las conclusiones de la Trobada también apuntan a la necesidad de mejorar la visibilidad de la actividad que desarrollan las comunidades catalanas en el exterior dentro de la propia Cataluña.

Los Casals organizan durante todo el año actividades culturales, educativas y sociales, pero los participantes consideran que esta realidad continúa siendo poco conocida en Cataluña. Por ello, reforzar la conexión en ambas direcciones se incorpora también como una de las prioridades de futuro.

El encuentro se completó con las presentaciones de la Federació Internacional de Colles Castelleres, que explicó la expansión internacional de los grupos de castellers, actualmente con 24 formaciones, y de Òmnium, que presentó sus actividades internacionales.

También participaron miembros del Consell de la Catalunya Exterior, tanto presencialmente como por videoconferencia, que expusieron el trabajo desarrollado por las diferentes comisiones.

Madrid acogerá la Trobada de 2027

La XVIII Trobada de Casals Catalans de Europa concluyó con una hoja de ruta que apuesta por combinar la tradición y la transformación de estas entidades: mantener su función como espacios de encuentro y comunidad, pero adaptando sus modelos de organización y participación a las nuevas generaciones.

Durante la reunión se acordó que la XIX Trobada de Casals Catalans de Europa, en 2027, será organizada por el Cercle Català de Madrid, que celebrará además su 75º aniversario.

El encuentro de Luxemburgo deja así como principal desafío convertir las conclusiones en actuaciones concretas: incorporar nuevas generaciones, distribuir responsabilidades, garantizar la sostenibilidad de las entidades, fortalecer la cooperación entre los Casals y mantener la lengua y la cultura catalanas como elementos vertebradores de las comunidades en el exterior.