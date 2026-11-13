Cataluña pone en marcha cinco programas para acercar su cultura y lengua a los catalanes residentes en el extranjero
NUEVOS PROGRAMAS
La Generalitat impulsa clubes de lectura virtuales, comunidades culturales y actividades educativas y de ocio para reforzar los vínculos de la diáspora catalana con el territorio. La iniciativa incluye propuestas de la red de albergues XANASCAT
La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha cinco servicios culturales, educativos y de ocio dirigidos a los catalanes que residen en el extranjero, con el objetivo de mantener y reforzar sus vínculos con la lengua, la cultura y el territorio. La iniciativa busca acercar Catalunya a quienes viven fuera de sus fronteras y facilitar su participación en actividades culturales y experiencias vinculadas a su lugar de origen.
La propuesta, desarrollada en colaboración con el Departament de Cultura y el Departament de Drets Socials e Inclusió, está dirigida tanto a ciudadanos catalanes residentes en otros países como a comunidades catalanas en el exterior, asociaciones, centros educativos, familias y grupos vinculados a la Catalunya exterior.
Entre los nuevos servicios destacan los clubes de lectura virtuales y las comunidades temáticas #Fanàtics, que permiten compartir intereses literarios y culturales a distancia a través de la plataforma Tellfy. Cada comunidad cuenta con una persona especialista encargada de proponer contenidos, dinamizar las conversaciones y fomentar el intercambio de experiencias entre sus participantes.
Actividades culturales y educativas para regresar a las raíces
La iniciativa se completa con tres programas de la red de albergues XANASCAT, que ofrecen distintas posibilidades para conocer Catalunya y disfrutar de su patrimonio natural, cultural y educativo.
El programa ‘Descubre Catalunya’ propone estancias educativas y culturales que combinan alojamiento, actividades pedagógicas y visitas para acercar el territorio a los participantes.
Por su parte, ‘Programa a medida’ permite organizar experiencias personalizadas para familias y grupos, adaptando las actividades a sus intereses y necesidades.
La tercera propuesta, ‘Escápate a la nieve’, está orientada a las actividades de invierno en destinos como La Molina, la Vall de Núria y Planoles. Entre las opciones disponibles figuran el esquí, el snowboard, las excursiones con raquetas y los trineos.
Requisitos para participar
Para acceder a estos servicios es necesario estar inscrito en el Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior.
En el caso de los clubes de lectura virtuales y las comunidades #Fanàtics, los interesados también deberán darse de alta en la plataforma Tellfy, desde la que se organizan los grupos y sus actividades.
Para participar en los programas de XANASCAT, las familias y los grupos deberán presentar una solicitud que permita preparar una propuesta adaptada a sus características y necesidades.
Con estos cinco servicios, la Generalitat pretende mantener vivo el vínculo de los catalanes emigrados con sus raíces, facilitar el acceso a la cultura y la lengua propias y ofrecer nuevas oportunidades para que las comunidades catalanas repartidas por el mundo sigan conectadas con su territorio de origen.
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