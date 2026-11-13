Cataluña pone en marcha cinco programas para acercar su cultura y lengua a los catalanes residentes en el extranjero

Grupo de excursionistas en uno de los programas de ocio de XANACAT

La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha cinco servicios culturales, educativos y de ocio dirigidos a los catalanes que residen en el extranjero, con el objetivo de mantener y reforzar sus vínculos con la lengua, la cultura y el territorio. La iniciativa busca acercar Catalunya a quienes viven fuera de sus fronteras y facilitar su participación en actividades culturales y experiencias vinculadas a su lugar de origen.

La propuesta, desarrollada en colaboración con el Departament de Cultura y el Departament de Drets Socials e Inclusió, está dirigida tanto a ciudadanos catalanes residentes en otros países como a comunidades catalanas en el exterior, asociaciones, centros educativos, familias y grupos vinculados a la Catalunya exterior.

Entre los nuevos servicios destacan los clubes de lectura virtuales y las comunidades temáticas #Fanàtics, que permiten compartir intereses literarios y culturales a distancia a través de la plataforma Tellfy. Cada comunidad cuenta con una persona especialista encargada de proponer contenidos, dinamizar las conversaciones y fomentar el intercambio de experiencias entre sus participantes.

Actividades culturales y educativas para regresar a las raíces

La iniciativa se completa con tres programas de la red de albergues XANASCAT, que ofrecen distintas posibilidades para conocer Catalunya y disfrutar de su patrimonio natural, cultural y educativo.

El programa ‘Descubre Catalunya’ propone estancias educativas y culturales que combinan alojamiento, actividades pedagógicas y visitas para acercar el territorio a los participantes.

Por su parte, ‘Programa a medida’ permite organizar experiencias personalizadas para familias y grupos, adaptando las actividades a sus intereses y necesidades.

La tercera propuesta, ‘Escápate a la nieve’, está orientada a las actividades de invierno en destinos como La Molina, la Vall de Núria y Planoles. Entre las opciones disponibles figuran el esquí, el snowboard, las excursiones con raquetas y los trineos.

Requisitos para participar

Para acceder a estos servicios es necesario estar inscrito en el Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior.

En el caso de los clubes de lectura virtuales y las comunidades #Fanàtics, los interesados también deberán darse de alta en la plataforma Tellfy, desde la que se organizan los grupos y sus actividades.

Para participar en los programas de XANASCAT, las familias y los grupos deberán presentar una solicitud que permita preparar una propuesta adaptada a sus características y necesidades.

Con estos cinco servicios, la Generalitat pretende mantener vivo el vínculo de los catalanes emigrados con sus raíces, facilitar el acceso a la cultura y la lengua propias y ofrecer nuevas oportunidades para que las comunidades catalanas repartidas por el mundo sigan conectadas con su territorio de origen.