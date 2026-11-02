El Parlament autoriza por primera vez la recogida de firmas electrónicas para impulsar una ley electoral catalana

La iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar a Cataluña de una ley electoral propia ha comenzado la campaña de recogida de las 50.000 firmas necesarias para que su propuesta pueda llegar al Parlament y ser debatida. La Comisión de Control de la ILP ha autorizado, por primera vez, que los apoyos puedan recabarse también por vía electrónica, además del procedimiento tradicional en papel.

La campaña contará con más de un centenar de ciudadanos habilitados como fedatarios, que se encargarán de recoger las firmas por todo el territorio catalán. El plazo establecido es de 120 días hábiles, por lo que el proceso se prolongará hasta la primavera de 2027.

Para facilitar la participación, la comisión promotora ha desarrollado, en colaboración con la Administración Oberta de Catalunya (AOC), una herramienta que permitirá firmar desde un ordenador o un teléfono móvil. Los ciudadanos podrán identificarse mediante los sistemas idCAT Mòbil o certificado idCAT. No obstante, antes de su puesta en funcionamiento, la plataforma deberá superar una auditoría independiente de seguridad y protección de datos. El objetivo es garantizar la confidencialidad y la trazabilidad del procedimiento, así como evitar posibles duplicidades.

La proposición de ley electoral se registró como iniciativa legislativa popular el 15 de septiembre de 2025. Su finalidad es que Cataluña disponga de un sistema electoral propio, una reivindicación pendiente desde la recuperación de las instituciones democráticas. En la actualidad, las elecciones al Parlament continúan reguladas por la legislación electoral española.

Entre las principales medidas que plantea el texto figura la creación de una sindicatura electoral catalana y la sustitución de las cuatro provincias por ocho veguerías como circunscripciones electorales. También propone establecer una circunscripción específica para los catalanes residentes en el extranjero e incorporar mecanismos para facilitar su participación, como el voto delegado y la previsión del voto electrónico.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Sus promotores pretenden que la recogida de firmas permita abrir un debate parlamentario sobre el modelo electoral de Cataluña y la posibilidad de contar con una normativa propia.